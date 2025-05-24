Συνελήφθη γνωστός τράπερ για απαγωγή γιου επιχειρηματία - Χειροπέδες σε άλλα 3 άτομα

Ένας γνωστός τράπερ έχει συλληφθεί με άλλα τρία άτομα για την απαγωγή γιου επιχειρηματία.

Η απαγωγή του γιου κοσμηματοπώλη έγινε από ένα συνεργείο στον Υμηττό και χαρακτηρίζεται ως απαγωγή «τίγρης» καθώς οι δράστες τον κράτησαν όμηρο για λίγες ώρες, μέχρι να πάρουν τα λύτρα.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στην περιοχή της Σαρωνίδας και με μαχαίρι και κατσαβίδι του τρυπούσαν το σώμα ενώ με απειλούσαν πως θα του κόψουν και τα δάχτυλα.

Οι απαγωγείς ζήτησαν να τους δώσει 25.000 ευρώ σε μετρητά και μία μηχανή μεγάλου κυβισμού ίδιας αξίας. Τελικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήραν κάποια ρολόγια.

Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα ενώ ο γιος του επιχειρηματία απελευθερώθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

