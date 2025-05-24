Γιώργος Νταλάρας: «Ο πατέρας μου πέθανε από κίρρωση του ήπατος, ήταν ο δάσκαλός μου για να μείνω μακριά από ουσίες»

Μια από τις σπάνιες μεγάλες του συνεντεύξεις έδωσε ο Γιώργος Νταλάρας στη Λένα Αρώνη και μίλησε για τη ζωή του και την πορεία του στο τραγούδι. Ο σπουδαίος ερμηνευτής εξήγησε πώς ενώ μεγάλωσε με δυσκολίες κατάφερε να ξεχωρίσει στο τραγούδι χωρίς να παρασυρθεί από τις κακοτοπιές του χώρου ενώ εξηγεί ποιος ήταν αυτός που τον βοήθησε να μην μπλέξει με ουσίες και το ποτό.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.