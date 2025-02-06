Του Μάκη Συνοδινού

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα στο Ασκληπιείο Βούλας, αφήνοντας άφωνους ασθενείς και ιατρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, γνωστός δικηγόρος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο όπου εργάζεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο πατέρας του.

Η αδερφή του γνωστού δικηγόρου κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ φόρεσαν χειροπέδες στον 58χρονο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το τηλεφώνημα στο κέντρο της ΕΛΑΣ έγινε στις 6:30 το απόγευμα και ανέφερε πως άντρας οπλισμένος δημιουργεί πρόβλημα.

Η συγγενής του δικηγόρου που εργάζεται στο νοσοκομείο υποστήριξε στους αστυνομικούς που έφτασαν άμεσα στο σημείο πως ο αδερφός της -δικηγόρος- την είχε απειλήσει πως αν πάθει κάτι ο πατέρας τους που νοσηλευόταν θα την σκοτώσει.

Από τον έλεγχο των αστυνομικών προέκυψε πως ο γνωστός δικηγόρος όντως οπλοφορούσε -δεν υπάρχει αναφορά, ωστόσο πως «τράβηξε» το όπλο- ενώ είχε άδεια οπλοφορίας.

Ο δικηγόρος με χειροπέδες μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο ΑΤ όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση του νόμου περί όπλα και για ενδοοικογενειακή βία.



Πηγή: skai.gr

