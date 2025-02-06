Σαντορίνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Θήρας

Ο δήμος Θήρας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

«Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο δήμος Θήρας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται το τελευταίο διάστημα στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει για έναν μήνα δηλαδή έως την 1η Μαρτίου».

Σε νέα ανακοίνωση του ο Δήμος Θήρας σχετικά με την κήρυξη της Σαντορίνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναφέρει πως «η κήρυξη της Σαντορίνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια καθαρά διοικητική απόφαση εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων». Επιπλέον, τονίζεται πως:

«Στόχος αυτής της απόφασης είναι η διευκόλυνση του συντονισμού των αρμόδιων φορέων και η ταχύτερη αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Τα μέτρα λαμβάνονται προληπτικά, με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των υποδομών. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση και ενεργώντας με γνώμονα την προστασία της Σαντορίνης και των πολιτών της.»

Πηγή: skai.gr

