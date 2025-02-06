Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα μετά την απολογία του ο 35χρονος άνδρας που κατηγορείται για το έγκλημα στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 77χρονο,

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε απανθρακωμένος το πρωί της Κυριακής σε λυόμενη μονοκατοικία, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς.

Ο κατηγορούμενος μετήχθη το πρωί στα δικαστήρια από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος τα τελευταία 24ωρα. Εις βάρος του είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό με πρόθεση.

«Με απείλησε με μαχαίρι, βρισκόμουν σε άμυνα»

Κατά την απολογία του, ο 35χρονος φέρεται να είπε ότι το ηλικιωμένο θύμα τον απείλησε με μαχαίρι. «Τρόμαξα και τον χτύπησα με ένα ξύλο στον αυχένα» φέρεται να απολογήθηκε, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Όταν ο 77χρονος σωριάστηκε πάνω σε ντιβανομπάουλο, ο ίδιος, κατά τη δικογραφία, περιέλουσε με οινόπνευμα τον χώρο, προκαλώντας με αναπτήρα φωτιά που κατέκαψε τον ηλικιωμένο. Κληθείς να απολογηθεί για τον εμπρησμό, ο 35χρονος ανέφερε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο και ότι έβαλε τη φωτιά σε άλλο μέρος αλλά αυτή επεκτάθηκε στο σημείο όπου βρισκόταν ο παθών.

Οι συνήγοροί του υπέβαλαν αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής, ενώ φαίνεται να επικαλέστηκαν ζητήματα νοητικής στέρησης που αντιμετωπίζει ο εντολέας τους. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε τελικά η προφυλάκισή του.

Οι διωκτικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη του από το κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος αλλά κι από αποτύπωμα από τη ρόδα της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο 35χρονος. Ο τελευταίος φαίνεται πως έκανε κάποια εργασίες στο λυόμενο σπίτι όπου κατοικούσε το θύμα και ήταν γνώριμοι. Ερευνώντας την υπόθεση, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ένα 24ωρο πριν το έγκλημα, ο 77χρονος είχε καταγγείλει τον 35χρονο για κλοπή μίας τραπεζικής κάρτας και κάποιων εργαλείων. Για τον λόγο αυτό, ο κατηγορούμενος είχε απολογηθεί (εκτός αυτοφώρου) στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

