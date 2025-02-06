Με τον καλύτερο τρόπο υποδέχθηκε το 2025 ένας τυχερός παίκτης του ΣΚΡΑΤΣ στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, καθώς κέρδισε 1.000.000 ευρώ στο παιχνίδι «Εφτάτυχη Γάτα τα Χριστούγεννα».

Ο μεγάλος νικητής δοκίμασε την τύχη του στο κατάστημα ΟΠΑΠ του Ηλία Παπαχριστοφίλου, που βρίσκεται στην οδό Τέλλου Άγρα 2. «Η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Ο υπερτυχερός αποτελεί ακόμα θέμα συζήτησης στην περιοχή και όλοι μιλούν για τη μεγάλη επιτυχία που σημειώθηκε στο κατάστημά μας. Σε μια μικρή πόλη σαν τη δική μας, η καθημερινότητα είναι ήρεμη και χωρίς πολλές εκπλήξεις. Το να γίνεται κάποιος συμπολίτης μας εκατομμυριούχος, και μάλιστα μέσα σε λίγα λεπτά, είναι κάτι που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν», αναφέρει ο κος Παπαχροστοφίλου.

Ο τυχερός λαχνός

Το κόστος του τυχερού λαχνού ΣΚΡΑΤΣ, που έκανε εκατομμυριούχο τον μεγάλο νικητή, ήταν 10 ευρώ. Όπως αναφέρει ο κος Παπαχριστοφίλου, «ο τυχερός παίκτης σκράτσαρε μία-μία τις περιοχές και βρήκε τον αριθμό 7. Όταν εμφανίστηκε το ποσό του 1 εκατ. ευρώ ακριβώς δίπλα πάγωσε. Μου έδωσε τον λαχνό και μου είπε να το τσεκάρω. Σκάναρα το QR code του τυχερού ΣΚΡΑΤΣ στο OPAP Store App στο κινητό μου και όταν είδαμε το ποσό του κέρδους στην οθόνη, ξεκίνησαν τα… πανηγύρια μέσα στο μαγαζί».

Προνόμια και δώρα από το «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις»

Οι παίκτες του ΣΚΡΑΤΣ μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς τους μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App για να δουν αν έχουν κερδίσει. Παράλληλα, συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», μέσω του οποίου διεκδικούν προνόμια και δώρα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.