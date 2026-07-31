Γαλλία: Ο Μακρόν δηλώνει έτοιμος να στηρίξει την Ισπανία στη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα

Η Γαλλία δηλώνει έτοιμη να συνδράμει την Ισπανία στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης που εκτυλίσσεται στη Θέουτα, ακόμη και μέσω της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής Frontex, σύμφωνα με το περιβάλλον του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 31/7, το Παρίσι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις ισπανικές όσο και με τις μαροκινές αρχές, καθώς η κατάσταση στα σύνορα της ισπανικής αυτόνομης πόλης στη βόρεια Αφρική έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την προεδρία της Γαλλίας, η χώρα είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε αναγκαία υποστήριξη στη Μαδρίτη, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της Frontex, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Ισπανία και αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς μετακινήσεις μεταναστών προς τη Γαλλία.

Ενισχύονται οι συνοριακοί έλεγχοι

Η απόφαση του Παρισιού έρχεται καθώς αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν φόβους ότι η μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν.

Ο Κώδικας Συνόρων Σένγκεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επαναφέρουν προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα όταν διαπιστώνεται σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η κρίση στη Θέουτα

Η γαλλική παρέμβαση έρχεται μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική πίεση που δέχθηκε η Θέουτα τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα, προκαλώντας κατάρρευση των δυνατοτήτων διαχείρισης των τοπικών αρχών, ενώ οι συγκρούσεις στα σύνορα είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες τραυματισμούς και πολλούς νεκρούς.

Η Ισπανία έχει ήδη αναπτύξει στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Μαρόκο για την αποτροπή νέων μαζικών διελεύσεων και την επιστροφή όσων εισήλθαν παράνομα.

Ευρωπαϊκές πιέσεις για κοινή απάντηση

Η πρόταση της Γαλλίας για πιθανή ενεργοποίηση της Frontex εντάσσεται στις ευρύτερες ευρωπαϊκές προσπάθειες ενίσχυσης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία συνοριοφυλακής έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τον επιχειρησιακό της ρόλο τα τελευταία χρόνια, συμμετέχοντας σε δεκάδες αποστολές στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί περαιτέρω διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της.



Πηγή: skai.gr

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