Μίνως Μάτσας: Μία από τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές του 2025 αποκτά πλέον μόνιμη μορφή

Ο Μίνως Μάτσας παρουσιάζει με μεγάλη χαρά και περηφάνεια ένα live album με τίτλο «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues – ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ LIVE», τη ζωντανή ηχογράφηση με τα 28 τραγούδια που ακούστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην εξαιρετική και πολύ επιτυχημένη συναυλία του στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ένα album πρόταση που γεφυρώνει το ελληνικό ρεμπέτικο με τρεις από τις σημαντικότερες μουσικές παραδόσεις του κόσμου.

Ένα live album που κατέγραψε μία σπάνια στιγμή, αλλά και αυτά ακριβώς που πρεσβεύει ο Μίνως Μάτσας: την βαθιά και ουσιαστική αγάπη του για το καλό τραγούδι, την ανάγκη του το για το πάντα ιδιαίτερο πάντρεμα ήχων, φωνών και παραδόσεων και τον σεβασμό του στη μουσική.

Η ηχογράφηση αποτυπώνει με αυθεντικότητα την ατμόσφαιρα της ιστορικής αυτής συναυλίας, μεταφέροντας την ένταση, τη συγκίνηση και την ενέργεια μιας μοναδικής μουσικής εμπειρίας.

Με τη συμμετοχή των εξαιρετικών μουσικών και των καλεσμένων ερμηνευτών, η συναυλία στο Ηρώδειο αποτέλεσε μια γιορτή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, ενώ η παρούσα έκδοση δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να ξαναζήσει αυτή τη μοναδική βραδιά ή να την ανακαλύψει για πρώτη φορά.

Καλή Ακρόαση!

Το album «Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, Τα Τραγούδια του Κόσμου» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://MinosMatsas.lnk.to/TaRebetikaFadoTangoBlues

Τραγουδούν:

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΡΑΙΤΗ

LINA_

Debora Russ

Eric B. Turner



Η σχέση μου με το ρεμπέτικο είναι τόσο ισχυρή, σχεδόν κυτταρική. Ο γνωστός τραγουδιστής του ρεμπέτικου Τάκης Μπίνης έχει πει: “Αν δεν υπήρχε ο Μίνως Μάτσας δεν θα υπήρχε ρεμπέτικο τραγούδι”.

Φυσικά μιλούσε για τον παππού μου που υπήρξε διευθυντής της εταιρίας Odeon-Pαrlophone από το 1930, και ήταν αυτός που παρά το συγκρουσιακό κλίμα της εποχής, τόλμησε να ηχογραφήσει πρώτος τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και κατόπιν το έργο των μεγάλων συνθετών της εποχής του ρεμπέτικου.

Ταυτόχρονα όμως, έγραψε τους στίχους για μερικά από τα ωραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια όπως το “Μινόρε της αυγής”, “Ο Αντώνης ο βαρκάρης”, “Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου”, “Μες τον οντά ενός πασά” κ.α.

Ήταν λοιπόν μοιραίο να βουτήξω κυριολεκτικά με τα μούτρα, πριν καν ασχοληθώ με τη σύνθεση, στον πλούτο αυτόν που λέγεται ρεμπέτικο τραγούδι.

Ανακάλυψα την ποίηση στα λόγια τους, την τελετουργία στους ρυθμούς τους, την ενστικτώδη δύναμη στο παίξιμο των οργάνων, τη μελαγχολία και το παράπονο που τόσο ταίριαζαν στον χαρακτήρα μου.

Κι από την άλλη τις φωνές όλων αυτών των πονεμένων ανθρώπων που με ένα “Αχ!” θαρρείς πως σήκωναν στους ώμους τους όλη την πληγωμένη από τα βάσανα και τις κακουχίες Ελλάδα. Έμενα εκστατικός και ταυτόχρονα μου δημιουργούσαν ένα τρομακτικό αίσθημα ελευθερίας τα γυρίσματα του Παγιουμτζή, του Νταλγκά, η δύναμη και η ευαισθησία του Βαμβακάρη, του Παπαιωάννου, το κελάηδισμα της Παπαγκίκα, η χάρη της Ρόζας, της Γεωργακοπούλου, της Χασκίλ, η γλύκα του Γκόγκου, η μαστοριά του Σκαρβέλη, του Κάβουρα, του Τούντα, η αρτιότητα της τέχνης του Τσιτσάνη, του Χιώτη, του Μητσάκη, του Καλδάρα και δεν τελειώνουν τα ονόματα των μεγάλων δημιουργών. Σκέφτομαι συχνά πόσο τυχερός λαός είμαστε για να χωρέσουμε σε ένα τόσο μικρό κομμάτι γης τόσους πολλούς και σημαντικούς δημιουργούς. Η αλήθεια είναι πως όταν έφτιαχναν τα διαμάντια αυτά δεν γνώριζαν την υψηλή μορφή τέχνης που άφηναν πίσω τους.

Ήθελαν να ξεφύγουν από τη σκληρή πραγματικότητα, τη φτώχεια, τη φυλακή, την εξορία, να μιλήσουν για τις χαρές, τον θάνατο και τον έρωτα, και το τραγούδι ήταν η διέξοδός τους. Με τον ίδιο τρόπο περίπου, την ίδια εποχή σε διαφορετικούς γεωγραφικούς παράλληλους τα fado της Πορτογαλίας, τα tango της Αργεντινής και τα blues της Αμερικής έχοντας τις ρίζες τους σε κοινές κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές εμπειρίες των λαών τους αναδείχθηκαν ως μέσο έκφρασης μέσα από την προσπάθεια των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής. Από την αναζήτηση της αγάπης και την απώλεια μέχρι την αντίσταση απέναντι στην κοινωνική αδικία και την έκφραση της πνευματικής αναζήτησης. Αυτά τα είδη μουσικής μοιράζονται μια κοινή παράδοση, της αυθεντικότητας και της επανάστασης και εκφράζουν διαχρονικές αξίες που εμπνέουν και συγκινούν τους ακροατές τους σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα, όπως και τα ρεμπέτικα. Θεωρώ συγγενείς μας τους εκφραστές των blues, ακόμη κι αν προήλθαν από την ύπαιθρο σε αντίθεση με τα ρεμπέτικα που ήταν τραγούδια της πόλης, το αιώνιο παράπονο του αποχωρισμού των fado (η λέξη σημαίνει “πεπρωμένο”) και ο άγριος ερωτισμός του tango, που από τα μπουρδέλα του Buenos Aires κατέκλυσε την Ευρώπη και όλη την υφήλιο. Πιστεύω πως η μουσική είναι μία. Μας ενώνει, μας δονεί, μας συγκινεί, μας συναρπάζει. Από όπου κι αν προέρχεται, αρκεί να έχει αλήθεια.

Στο πρώτο μέρος διάλεξα κάποια αγαπημένα μου ρεμπέτικα και τόλμησα να τους δώσω τον δικό μου χαρακτήρα. Τα έπαιξα όπως τα άκουσα την πρώτη φορά κρατώντας το απόσταγμα της συγκίνησης που μου γέννησαν. Μετά ένωσα πάλι τα μέρη τους, συχνά παράλλαξα τη μελωδία, τον ρυθμό τους και πήρα την ελευθερία να προσθέσω μουσικά μέρη που γεννήθηκαν από τα ίδια τα τραγούδια. Με έναν βασικό όρο: να κρατήσω αυτό που αισθάνομαι ως ουσία. Αφήστε για λίγο την καρδιά σας να πετάξει μακριά από τη βαρβαρότητα της εποχής σε ένα φανταστικό μουσικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, όπου οι μορφές του ρεμπέτικου περιπλανώνται στις όχθες του

Mississippi, στη Λισαβόνα και το Buenos Aires παρέα με τον Robert Johnson, την Amalia Rodrigues και τον Carlos Gardel.

Μίνως Μάτσας







Πηγή: skai.gr

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