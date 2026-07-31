Κρίσι Τέιγκεν: «Στα 40 έμαθα να δείχνω μεγαλύτερη επιείκεια στον εαυτό μου»

Η Κρίσι Τέιγκεν φαίνεται πως έχει συμφιλιωθεί πλήρως με τη νέα δεκαετία της ζωής της, καθώς, όπως αποκάλυψε, τα 40 τη βοήθησαν να αντιμετωπίζει τον εαυτό της με μεγαλύτερη κατανόηση και επιείκεια.

«Νομίζω ότι στα 40 συνέβη σίγουρα μια αλλαγή», ανέφερε η Κρίσι Τέιγκεν στο «People». «Ήταν σαν να άναψαν όλα τα φώτα και σταμάτησα να αισθάνομαι σαν ένα μικρό παιδί παγιδευμένο μέσα στο σώμα ενός ενήλικα», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε η γνωστή τηλεπερσόνα, πλέον έχει μάθει να είναι λιγότερο αυστηρή με τον εαυτό της και να βλέπει τη ζωή της με μεγαλύτερη ωριμότητα. «Έχω αρχίσει να δείχνω στον εαυτό μου πολύ περισσότερη επιείκεια από όση έδειχνα ποτέ. Θα έλεγα ότι τα 40 είναι μια καλή χρονιά για πολλή αυτοκριτική και ενδοσκόπηση».

Επίσης, η Τέιγκεν αναφέρθηκε στις εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που δέχεται ένας άνθρωπος για να είναι τέλειος. «Όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα δεν γνωρίζεις και πάρα πολλά». Η ίδια τόνισε ότι η περιέργεια, η ανοιχτή σκέψη και η διάθεση για συνεχή μάθηση τη βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα τους ανθρώπους. «Είμαστε όλοι ένα σύνολο από παράξενους χαρακτήρες σε αυτόν τον πλανήτη, που προσπαθούν κάθε στιγμή να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν».

Chrissy Teigen Says Turning 40 Has Meant Giving Herself ‘More Grace’ (Exclusive) https://t.co/FAUnQIkpdN — People (@people) July 31, 2026

Η ανατροφή των τεσσάρων παιδιών της έχει επίσης επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την τελειότητα. Η Κρίσι Τέιγκεν έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Τζον Λέτζεντ, την 10χρονη Λούνα, τον οκτάχρονο Μάιλς και τα τρίχρονα Έστι και Ρεν. «Έχω παιδιά που μεγαλώνουν με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Ο ορισμός της τελειότητας έχει αλλάξει πάρα πολύ για εμένα», εξήγησε. «Έχω τέσσερα παιδιά που είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους και όλα είναι απολύτως τέλεια. Το να το βλέπω αυτό καθημερινά είναι πραγματικά ξεχωριστό», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ίδια περιέγραψε με χιούμορ τις αντιφατικές εμπειρίες της νέας ηλικίας. «Λατρεύω τα 40, αλλά μισώ που ιδρώνω στο κρεβάτι. Είμαι τόσο κουρασμένη, αλλά μου αρέσει που αισθάνομαι ξανά πράγματα», έγραψε.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές στο δέρμα και στον κύκλο της, ζητώντας από τις ακολούθους της να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. «Αισθάνομαι σαν τρελή, αλλά αγαπώ τα 40. Πραγματικά τα αγαπώ», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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