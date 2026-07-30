Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της σορού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής της 38χρονης Βρετανίδας και να εντοπίσουν τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πλευρό της πριν από τον θάνατό της.

Η ταυτοποίηση της γυναίκας ολοκληρώθηκε ύστερα από ενημέρωση της Interpol στην Ουάσιγκτον προς την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, διέμενε σε σπίτι φίλου της στο κέντρο της Αθήνας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στη χαρτογράφηση των τελευταίων κινήσεών της. Η τελευταία γνωστή επικοινωνία της με φίλο της φέρεται να έγινε στις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή μέσα στη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν η 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα αναμένεται να προκύψει από τα στοιχεία της αεροπορικής εταιρείας, ενώ για τις κινήσεις της στην ελληνική πρωτεύουσα η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστή η ταυτοποίηση της σορού, η συσκευή συνέχιζε να εκπέμπει σήμα. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό της διαδρομής του τηλεφώνου και, ενδεχομένως, των προσώπων που το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της.

Καθοριστικής σημασίας για την ταυτοποίηση αποδείχθηκε ένα μαύρο σορτσάκι που φορούσε η 38χρονη όταν βρέθηκε νεκρή. Πάνω στο ένδυμα υπήρχε το έμβλημα γαλλικού πανεπιστημίου, στοιχείο που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών. Οι ελληνικές Αρχές διαβίβασαν τα σχετικά στοιχεία στην Interpol και στις αρμόδιες ξένες υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες διασταυρώσεις.

Η οριστική επιβεβαίωση της ταυτότητάς της έγινε μέσω αμερικανικής βάσης βιομετρικών δεδομένων. Η γυναίκα είχε εργαστεί στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που είχε οδηγήσει στην καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των βιομετρικών στοιχείων της. Μέσω αυτής της βάσης οι αμερικανικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό και ενημέρωσαν επισήμως την Ελληνική Αστυνομία.

Με την ταυτότητα του θύματος να έχει πλέον εξακριβωθεί, το βάρος των ερευνών στρέφεται στην ανασύνθεση του τελευταίου 24ώρου της ζωής της, αλλά και στον εντοπισμό όσων ήρθαν σε επαφή μαζί της πριν από τον θάνατό της. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα είναι καθοριστικές για την εξιχνίαση μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να καλύπτεται από πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Πηγή: skai.gr

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