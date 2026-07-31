Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανέβασε τη θερμοκρασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια σειρά από αποκαλυπτικές φωτογραφίες με μπικίνι. Το 35χρονο μοντέλο πόζαρε με αποκαλυπτικό μαγιό, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα και τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της.

Οι νέες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν λίγο μετά την αποκάλυψη ότι η Ραταϊκόφσκι υπέγραψε επταψήφιο συμβόλαιο για ένα βιβλίο στο οποίο θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σεξουαλική της ζωή ως ανύπαντρη μητέρα.

Το νέο βιβλίο της θα έχει τίτλο «Mother F*cker» και περιγράφεται ως μια διερεύνηση της σύγχρονης γυναικείας ταυτότητας μέσα από τις εμπειρίες της ως χωρισμένης μητέρας που επιστρέφει στα ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έχει αποκτήσει έναν γιο, τον πεντάχρονο Σιλβέστερ, με τον πρώην σύζυγό της, Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλάρντ. Το 2021 είχε κυκλοφορήσει το «My Body», μια συλλογή προσωπικών δοκιμίων γύρω από τον φεμινισμό, τη δύναμη, τη σεξουαλικότητα και την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος.

«Από τη Μαντόνα έγινα πόρνη»

Τον περασμένο μήνα, η Ραταϊκόφσκι είχε περιγράψει με ιδιαίτερα ωμό τρόπο την αλλαγή που βίωσε μετά τον χωρισμό της, δηλώνοντας ότι πέρασε από την εικόνα της «Μαντόνα» σε εκείνη της «πόρνης», όταν άρχισε να βγαίνει ραντεβού.

Η σχέση της με τον Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλάρντ έληξε το 2022, έναν χρόνο μετά τη γέννηση του γιου τους, εν μέσω δημοσιευμάτων και ισχυρισμών για απιστία από την πλευρά του. Μετά τον χωρισμό, η προσωπική της ζωή βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο. Κατά καιρούς συνδέθηκε ερωτικά με τον Μπραντ Πιτ, χωρίς η ίδια να επιβεβαιώσει τις σχετικές φήμες, ενώ είχε σύντομες σχέσεις με τον DJ Οράτσιο Ρίσπο, τον Πιτ Ντέιβιντσον και τον Έρικ Αντρέ. Τον Μάρτιο του 2023 φωτογραφήθηκε να φιλά παθιασμένα τον Χάρι Στάιλς στο Τόκιο.

Σε προσωπικό της κείμενο στο «The Cut», η Ραταϊκόφσκι είχε αποκαλύψει ότι η σεξουαλική επαφή με τον σύζυγό της σταμάτησε έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

«Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που έμοιαζε ταυτόχρονα αστραπιαίο και βασανιστικά αργό, ο γάμος μου κατέρρευσε. Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μου, ο σύζυγός μου κι εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, χωρίσαμε», έγραψε.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανέφερε, επίσης, ότι μετά τον χωρισμό δυσκολευόταν να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπιζαν οι άλλοι. «Μισούσα τον συγκαταβατικό τρόπο με τον οποίο με κοιτούσαν μετά τον χωρισμό μου. Τα συνοφρυωμένα πρόσωπα και τον οίκτο όταν μου έλεγαν: “Λυπάμαι πολύ, Έμιλι”», έγραψε.

Όπως εξήγησε, ένιωθε ότι οι άλλοι την έβλεπαν ως μια γυναίκα ανεπιθύμητη, εγκαταλελειμμένη και φορτωμένη με την ευθύνη ενός μικρού παιδιού. Από την παιδική της ηλικία φοβόταν την πιθανότητα να γίνει ανύπαντρη μητέρα, θεωρώντας ότι μια τέτοια ζωή θα την άφηνε χωρίς ελευθερία, επιλογές ή «έξοδο κινδύνου».

Όταν βρέθηκε τελικά στον ρόλο που φοβόταν, δημιούργησε, όπως εξομολογήθηκε, την προστατευτική εικόνα μιας επικίνδυνης και σεξουαλικά απελευθερωμένης γυναίκας. «Ο χαρακτήρας που έμαθα να υποδύομαι μετά το διαζύγιό μου, στην περίοδο των καταναγκαστικών ραντεβού, ήταν μια κακιά: η Poison Ivy, η Catwoman. Σεξουαλική, αλλά τρομακτική. Και έπινε τζιν μαρτίνι. Πάρα πολλά τζιν μαρτίνι», έγραψε. «Δεν ήταν τραγική. Δεν ήταν ούτε κατά διάνοια θύμα. Κανείς δεν χρειαζόταν να τη λυπάται. Αντιθέτως, όλοι θα έπρεπε να τη ζηλεύουν», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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