Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτες οι εικόνες στη Θέουτα - Είμαστε σε επαφή με το Μαρόκο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η (Επίτροπος) Ντουμπράβκα Σούιτσα είναι σε επαφή με τον Μαροκινό ομόλογό της. Είμαι βέβαιη ότι η στενή μας συνεργασία με το Μαρόκο θα βοηθήσει να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Χ.

Δήλωσε επίσης ότι οι εικόνες από τη Θέουτα είναι «απαράδεκτες».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανένα να έρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

«Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα διακινητών πρέπει να εξαρθρωθούν. Και οι επιστροφές πρέπει να είναι γρήγορες, όπως το επιτρέπουν οι κανόνες μας», δήλωσε η ίδια.

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

Πηγή: skai.gr

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