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Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ η 2η μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων στα φετινά προκριματικά του Conference League

Η προσέλευση των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάκσι ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στα φετινά προκριματικά του Conference League

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ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι και να πάρει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την ΤΣΣΚΑ 1948!

Στη ρεβάνς των «πράσινων» με την ουγγρική ομάδα, 22.414 φίλαθλοι έδωσαν βροντερό «παρών» στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, με τη συγκεκριμένη προσέλευση να κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα με τις μεγαλύτερες ως τώρα στα προκριματικά του Conference League!

Στην κορυφή βρίσκεται η αναμέτρηση του Άγιαξ με τη Βοϊβοντίνα, με 51.251 φιλάθλους να βρίσκονται στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η αναμέτρηση της Κοπεγχάγης με την ουκρανική Πολίσια, στην οποία παρευρέθηκαν 20.541 θεατές.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός
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