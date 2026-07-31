Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι και να πάρει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την ΤΣΣΚΑ 1948!

Στη ρεβάνς των «πράσινων» με την ουγγρική ομάδα, 22.414 φίλαθλοι έδωσαν βροντερό «παρών» στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, με τη συγκεκριμένη προσέλευση να κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα με τις μεγαλύτερες ως τώρα στα προκριματικά του Conference League!

Στην κορυφή βρίσκεται η αναμέτρηση του Άγιαξ με τη Βοϊβοντίνα, με 51.251 φιλάθλους να βρίσκονται στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η αναμέτρηση της Κοπεγχάγης με την ουκρανική Πολίσια, στην οποία παρευρέθηκαν 20.541 θεατές.

🏟️ Seasonal Top 15 Attendances | 🟢 UECL Qualifiers (7-29 Jul)



51,251 🇳🇱 Ajax v 🇷🇸 Vojvodina 🆕

22,414 🇬🇷 Panathinaikos v 🇭🇺 Paks 🆕

20,541 🇩🇰 Copenhagen v 🇺🇦 Polissya 🆕

15,749 🇸🇪 IFK Göteborg v 🇪🇪 FCI Levadia

15,270 🇰🇿 Astana v 🇦🇱 Dinamo City

15,182 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian v 🇽🇰 Malisheva… pic.twitter.com/7wRHuKh7I3 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 31, 2026

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