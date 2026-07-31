Κρίση στη Θέουτα: Η Μελόνι απειλεί με μπλοκάρισμα συνόρων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απειλεί με αναστολή του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία, χρησιμοποιώντας την κρίση στον ισπανικό θύλακα Θέουτα ως μοχλό πίεσης προς την ΕΕ.

Η Μελόνι τονίζει ότι η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων και δεσμεύεται για την περαιτέρω καταπολέμησή της.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επικρίνει την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να δώσει υπηκοότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, θεωρώντας την λανθασμένη και ευνοϊκή για το δουλεμπόριο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απειλεί ανοιχτά με αναστολή της Σένγκεν με την Ισπανία, χρησιμοποιώντας την κρίση στον ισπανικό θύλακα ως μοχλό πίεσης στην ΕΕ.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Οι εξελίξεις στη Θέουτα προκαλούν νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Μετά από σύσκεψη με στενούς της συνεργάτες στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να υιοθετήσει έκτακτα μέτρα, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Μελόνι υπογράμμισε ότι «η παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων» και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να την καταπολεμά. Ο δε υπουργός Εξωτερικών της, Αντόνιο Ταγιάνι, ανέφερε ότι «οι εικόνες από τη Θέουτα αποδεικνύουν πως η απόφαση της κυβέρνησης της Μαδρίτης να δώσει την υπηκοότητα, με έμφαση στη νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, ήταν βαθιά λανθασμένη και ευνοεί το δουλεμπόριο».Aφίξεις μεταναστών: μείωση 52%Αναλυτές υπογραμμίζουν στη Ρώμη ότι, με την κίνησή της αυτή, η Ιταλίδα πρωθυπουργός προσπαθεί να στείλει μήνυμα στους ψηφοφόρους της και να περιορίσει την άνοδο στα γκάλοπ του ακροδεξιού πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι και του κόμματός του, «Εθνικό Μέλλον». Μέχρι τις 30 του περασμένου Ιουνίου, πάντως, οι αφίξεις μεταναστών στην Ιταλία παρουσίασαν μείωση 52% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ούτε είναι εύκολο οι μετανάστες που βρίσκονται στη Θέουτα να καταφέρουν, στη συνέχεια, να φτάσουν μέχρι τα ιταλικά σύνορα.Έντονη αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησηςΗ στάση της Ρώμης προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Λουίς Άλβαρες, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη θέση του Ταγιάνι και πρόσθεσε ότι «από μια φίλη χώρα και εταίρο περιμένει κανείς ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και όχι κομματική δημαγωγία».Ο Άλβαρες τόνισε, επίσης, ότι οι εξελίξεις στα σύνορα με το Μαρόκο «συνδέονται με δικαστική απόφαση και δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα ανέφερε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας. Η Ισπανία κάλεσε τον πρέσβη της Ιταλίας στη Μαδρίτη να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την όλη στάση της χώρας του.Μοχλός πίεσης στην ΕυρώπηΣυνεργάτες της Τζόρτζια Μελόνι, όμως, αφήνουν να διαρρεύσει ότι φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει τυχόν αύξηση των μεταναστευτικών ροών και προς την Ιταλία, διότι είναι σαφές ότι το Μαρόκο χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως μέσο για να ασκήσει πολιτική πίεση στην Ευρώπη και το ίδιο θα μπορούσαν να κάνουν φίλαρχοι και διακινητές από τη Λιβύη.Είναι σαφές ότι η πολιτική αυτή κρίση ανάμεσα στη Ρώμη και τη Μαδρίτη δεν πρόκειται να ξεπερασθεί εύκολα. Μετά τους οξυμένους τόνους της συνόδου κορυφής του Ιουνίου, είναι βέβαιο ότι η Μελόνι θα συνεχίσει να δίνει κύριο βάρος στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, σε μια προσπάθεια να μετατοπίσει το ενδιαφέρον από άλλα προβλήματα, όπως εκείνα της ακρίβειας, της ισχνής οικονομικής ανάπτυξη της Ιταλίας και των δύσκολων σχέσεών της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

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