Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, καθώς αναζητούν τα ίχνη μιας 57χρονης γυναίκας που έχει εξαφανιστεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti, η γυναίκα μετέβη πριν λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί την ηλικιωμένη μητέρα της. Η τελευταία επικοινωνία μητέρας και κόρης έγινε αφού η δεύτερη επέστρεψε στο Ηράκλειο.
Η 82χρονη μητέρα της αγνοούμενης δήλωσε την εξαφάνιση της κόρης της σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας πως δεν έχει επικοινωνήσει με εκείνη ή με οποιονδήποτε άλλο εδώ και πάνω από δέκα ημέρες.
Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα.
