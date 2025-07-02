Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, καθώς αναζητούν τα ίχνη μιας 57χρονης γυναίκας που έχει εξαφανιστεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti, η γυναίκα μετέβη πριν λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί την ηλικιωμένη μητέρα της. Η τελευταία επικοινωνία μητέρας και κόρης έγινε αφού η δεύτερη επέστρεψε στο Ηράκλειο.

Η 82χρονη μητέρα της αγνοούμενης δήλωσε την εξαφάνιση της κόρης της σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας πως δεν έχει επικοινωνήσει με εκείνη ή με οποιονδήποτε άλλο εδώ και πάνω από δέκα ημέρες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.