Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Παιανίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 14χρονος διακίνησε σε έτερα άτομα οπτικό υλικό που αφορούσε τη γενετήσια ζωή έτερης ανήλικης ενώ από έρευνα στην οικία του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ναυτική φωτοβολίδα και 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν μπαρούτι με προσηρτημένο φυτίλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

