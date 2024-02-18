Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένας 14χρονος διακινούσε γυμνές φωτογραφίες συνομήλικής του - Στην κατοχή του βρέθηκε και ναυτική φωτοβολίδα

Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ναυτική φωτοβολίδα και 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν μπαρούτι με προσηρτημένο φυτίλι

Περιπολικό

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Παιανίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 14χρονος διακίνησε σε έτερα άτομα οπτικό υλικό που αφορούσε τη γενετήσια ζωή έτερης ανήλικης ενώ από έρευνα στην οικία του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ναυτική φωτοβολίδα και 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν μπαρούτι με προσηρτημένο φυτίλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη ανήλικος βίντεο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark