Συναγερμός σήμανε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας καθώς ένας μαθητής ΕΠΑΛ παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο στην προσπάθειά του να περάσει στην απέναντι πλευρά, όπου βρίσκεται το σχολείο του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 17χρονο, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, όταν παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Βέροιας.

Το περιστατικό συνέβη στις 8.10 το πρωί, με τον μαθητή λυκείου να βρίσκεται εκείνη την ώρα στην αποβάθρα του σταθμού μαζί με συμμαθητές του.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας (εκτελούσε δρομολόγιο από Έδεσσα για Θεσσαλονίκη) καταθέτει στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται η ΕΡΤ, στην περιοχή δεν υπάρχει μπάρα ούτε φανάρι, εδώ και χρόνια.

Τι αναφέρει η Hellenic Train για το περιστατικό

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η Hellenic Train, αναφέροντας τα εξής:

«Σήμερα το πρωί, Πέμπτη 6 Μαρτίου, η αμαξοστοιχία 1732, που εκτελούσε το δρομολόγιο Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, κατά την εκκίνησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αλεξάνδρειας, ήρθε σε επαφή με διερχόμενο μαθητή Λυκείου, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Ο μηχανοδηγός αντέδρασε άμεσα, ακινητοποιώντας την αμαξοστοιχία. Ο μαθητής έχοντας τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας για ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μαζί του βρισκόταν συνεχώς προσωπικό της HT που του παρείχε κάθε δυνατή υποστήριξη μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και παραμένει στη διάθεση της οικογένειας.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και τις ιατρικές υπηρεσίες, ενώ στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό».

Πηγή: skai.gr

