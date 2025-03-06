Ενας 61χρονος Γερμανός κατηγορείται για αρχαιοκαπηλεία, αφού το Σάββατο το βράδυ συνελήθφη στο λιμάνι της Πάτρας με προορισμό την Ιταλία, μεταφέροντας στο αυτοκίνητό του έναν αρχαίο κίονα.

Αρχαιολόγος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας κλήθηκε την Κυριακή το πρωί στο Λιμεναρχείο για να τσεκάρει τον κίονα και πιστοποίησε τη γνησιότητα του αρχαίου αντικειμένου.

Οπως αποκαλύπτει η «Πελοπόννησος», πρόκειται για τμήμα αράβδωτου κίονα που έχει αφαιρεθεί από αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας.

Ο 61χρονος Γερμανός, που κατηγορείται πλέον για αρχαιοκαπηλεία, κρατήθηκε δύο μέρες στο Λιμεναρχείο και χθες οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Στην απολογία του χθες ο δράστης είπε πως κάποιος του πούλησε τον κίονα στην Αθήνα, σε περιοχή κοντά στην Ακρόπολη, αλλά ο ίδιος δεν κατάλαβε πως ήταν αρχαίο, και δη, γνήσιο, αντικείμενο και γι’ αυτό το αγόρασε!!!

Ο ανακριτής δεν πείστηκε, έδωσε εντολή για περαιτέρω έρευνα και άφησε μεν ελεύθερο τον Γερμανό, αλλά με σαφείς περιοριστικούς όρους και φυσικά απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα, μέχρι νεωτέρας.

Μεσα στις επόμενες μέρες, όταν ο κίονας θα μεταφερθεί από το Λιμεναρχείο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, θ’ ακολουθήσει η σχετική αλληλογραφία, όπως προβλέπεται, για να εντοπιστεί από ποιον χώρο έχει κλαπεί!

Η Εφορεία Αχαΐας, δηλαδή, μέσω του υπουργείου Πολιτισμού, θα στείλει έγγραφο σε όλες τις εν Ελλάδι αρχαιολογικές υπηρεσίες για να ερευνηθεί και να εξακριβωθεί από ποιον χώρο εκλάπη.

Πηγή: skai.gr

