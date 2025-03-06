Ένα πρόσωπο που «αναζητούσαν διακαώς» οι δικαστικές Αρχές πιάστηκε τυχαία στην Ιταλία, μήνες μετά από την έκδοση διεθνούς εντάλματος για την υπόθεση εμπορίας ανθρώπων με επίκεντρο την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για μία Γεωργιανή υπήκοο, στενή συνεργάτιδα του γιατρού – ιδιοκτήτη της κλινικής για τα προγράμματα παρένθετης μητρότητας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται, όχι στη νέα υπόθεση με τις παράνομες εμβρυομεταφορές και τις κλοπές γενετικού υλικού, αλλά στην αρχική υπόθεση με τις παρένθετες μητέρες που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023.

Η κατάθεσή της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να ρίξει φως σε πτυχές και γεγονότα που δεν έχουν εντελώς διευκρινιστεί, καθώς η εμπλοκή της στα καταγγελόμενα περιγράφεται ως σημαντική, παρότι η ίδια αρνείται τα πάντα, σύμφωνα με κύκλους της υπεράσπισης.

Η συλληφθείσα εκδόθηκε στην Ελλάδα μετά από απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Ιταλίας και κρατείται στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, μέχρι την απολογία της, την Παρασκευή.

Ως προς τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, παρότι δεν έχουν εξειδικευτεί ακόμα, δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά από αυτές των υπολοίπων φερόμενων μελών της περιγραφόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Άλλωστε σύμφωνα με τη δικογραφία, χώρες όπως η Γεωργία αποτελούσαν «αγορές» από τις οποίες η φερόμενη οργάνωση στρατολογούσε οικονομικά ευάλωτες γυναίκες για τα προγράμματα παρένθετης μητρότητας και μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο μεσιτριών, τις παρέσυρε με την υπόσχεση αποζημίωσης στα Χανιά, τις ενέτασσε σε ένα εντελώς ελεγχόμενο περιβάλλον διαβίωσης και τις εκμεταλλευόταν σωματικά και εργασιακά, σε ένα εντελώς βιομηχανοποιημένο πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα και υπό το βάρος των νέων στοιχείων της δεύτερης δικογραφίας, διατάχθηκε η συνέχιση της προφυλάκισης για τους δύο φερόμενους αρχηγούς της οργάνωσης, τον γιατρό – ιδιοκτήτη της κλινικής και τον εμβρυολόγο – επιστημονικό διευθυντή, οι οποίοι τον περασμένο Φεβρουάριο συμπλήρωσαν το 18μηνο της προσωρινής κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η ανάκριση για την υπόθεση έχει ήδη ολοκληρωθεί -θα συμπληρωθεί και με την απολογία της συλληφθείσας – και η παραπομπή στο ακροατήριο πρόκειται να γίνει άμεσα και πιθανόν ακόμα και μέσα στον Ιούνιο -πριν τη λήξη του δικαστικού έτους- ή το αργότερο το φθινόπωρο στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που έχει τη δικαιοδοσία των εγκληματικών οργανώσεων.

Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη υπόθεση με τις κλοπές ωαρίων, οι κοπέλες – παθούσες που έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της κλινικής ή/και συνεργαζόμενων γυναικολόγων, έχουν αρχίσει να παίρνουν αντίγραφα της δικογραφίας, ανακαλύπτοντας στοιχεία που φέρνουν ανατροπές στις ζωές τους.

Η υπόθεση αυτή αφορά σύσταση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας κατηγορούνται κατά περίπτωση για 529 εικονικές εμβρυομεταφορές σε 274 γυναίκες –75– περιπτώσεις με –11– παθόντες, εμπορίας ανθρώπων μέσω της παράνομης διακίνησης γενετικού υλικού κυττάρων και ιστών (ωαρίων-σπέρματος), εν αγνοία των ενδιαφερομένων (δοτριών – ληπτών) ενώ σε δύο περιπτώσεις, εξακριβώθηκε η δημιουργία εμβρύων από ωάρια της ίδιας γυναίκας και σπέρμα του ίδιου άνδρα, με το ταυτιζόμενο αυτό γενετικό υλικό, να έχει διανεμηθεί σε δύο διαφορετικά ζευγάρια!

Πηγή: skai.gr

