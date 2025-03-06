Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 59 προσαχθέντες μετά τα επεισόδια

Οι δεκάδες προσαχθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης, όπου εξετάστηκαν και δεν προέκυψε κάτι μεμπτό εις βάρος τους

Θεσσαλονίκη

Ελεύθερα αφέθηκαν τα 59 άτομα που είχαν προσαχθεί ως ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια που ξέσπασαν, χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης και μετά την εξέτασή τους δεν προέκυψε κάτι μεμπτό εις βάρος τους, οπότε αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη προσαγωγές επεισόδια Τέμπη
