Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ένα ακόμα να τραυματιστεί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν τραυματία από τις φυλακές Κορυδαλλού με τραύματα στην πλάτη από μαχαίρι και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Νεκρός είναι ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 35 ετών και θεωρείτο άτομο υψηλού κινδύνου. Κατηγορούταν για 2 ανθρωποκτονίες και μία απόδραση το 2018. Μία εκ των δύο ανθρωποκτονιών ήταν το 2014 όταν σκότωσε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη καταστήματος στην Ελευσίνα κατα την διάρκεια ληστείας. Το 2018 είχε καταφέρει να δραπετεύσει από το όχημα μεταφοράς κρατουμένων στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγες ημέρες μετά είχε συλληφθεί μετά από επιχείρηση των Αρχών.

Η συμπλοκή σημειώθηκε - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- μεταξύ δύο ομάδων Αλβανών κρατουμένων στην 4η πτέρυγα των φυλακών, όπου κρατούνται οι βαρυποινίτες, για ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα λόγω ζέστης όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Η μία ομάδα έλεγε στην άλλη να μπει στα κελιά λόγω της ζέστης που επικρατούσε στην πτέρυγα. Η συμπλοκή πήρε έκταση με αυτοσχέδια μαχαίρια και ρόπαλα.

Η κατάσταση στις φυλακές παραμένει έκρυθμη και αναμένεται επιχείρηση από ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΜΑΤ και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προκειμένου να ερευνηθεί αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.