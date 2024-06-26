Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα σε Ορθοβούνι, Λακωνία και Ρέθυμνο. Η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ορθοβούνι Τρικάλων εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες που βρίσκονται στο Ορθοβούνι Καλαμπάκας να απομακρυνθούν προς τοπική κοινότητα Τρυγόνας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χριστούλα Ντιντή, είπε νωρίτερα ότι η φωτιά είναι έξω από το Ορθοβούνι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις δυνάμεις τς τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουν μάχη να μην μπει στο χωριό, το οποίο έχει εκκενωθεί.

Η Αντιπεριφερειάρχης εξήγησε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων.

Οι φλόγες είναι κοντά σε 2 σπίτια, δήλωσε επίσης νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ορθοβούνι Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2024

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά στη Λακωνία

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί της Τετάρτης σε δασική έκταση βόρεια του οικισμού Μεγάλη Σπηλιά στη Λακωνία. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της 47 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα και 15 οχήματα, ενώ εναέριες ρίψεις νερού πραγματοποιεί 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο στο βουνό.

#Πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στις περιοχές: Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, Μεγάλη Σπηλιά Λακωνίας και Τζαβερδέλλα Ασπροπύργου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2024

Αναζωπύρωση στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Αναζωπύρωση σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Ακούμια Ρεθύμνου μέσα στην έκταση που ξέσπασε χθες το βράδυ φωτιά και η οποία είχε οριοθετηθεί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Παράλληλα, στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε μία ακόμη φωτιά στα Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν με ρίψεις νερού να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και επέστρεψαν στη φωτιά στην περιοχή Ακούμια.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Δρυμό Ωραιοκάστρου και στον επαρχιακό δρόμο Γιάννουλη – Αμπελώνα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Δρυμό Ωραιοκάστρου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομαδες πεζοπόρου τμήματος και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και έξω από την πόλη της Λάρισας και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Γιάννουλη – Αμπελώνα, δίπλα από κέντρο εκδηλώσεων. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 19 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Υπό έλεγχο η φωτιά στις Αφίδνες

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τετάρτης στις Αφίδνες προς Δροσοπηγή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 οχήματα με 37 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος.

