Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ένα απίστευτο περιστατικό που διαδραματίστηκε εντός του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας με πρωταγωνιστές δύο κρατούμενους οι οποίοι είχαν μεταφερθεί εκεί για εξετάσεις, αποκαλύπτει το skai.gr.

To περιστατικό το οποίο εξελίχθηκε σε ομηρία, συνέβη τη Δευτέρα το πρωί όταν γνωστός κρατούμενος καταδικασμένος για ανθρωποκτονία δικηγόρου, προχώρησε σε ομηρία ετέρου νοσηλευόμενου συγκρατούμενού του με γυαλί που είχε αποσπάσει από το σπάσιμο υαλοπινάκων.

Ευτυχώς, οι εξωτερικοί φρουροί έδρασαν ακαριαία με πρώτο τους μέλημα να ηρεμήσουν τον κρατούμενο ο οποίος βρισκόταν εκτός εαυτού.

Κατόπιν τον ακινητοποίησαν και δυνάμεις της αστυνομίας και συγκεκριμένα της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν στο σημείο τον συνέλαβαν.

Το περιστατικό που άφησε εμβρόντητους νοσηλευτές και ανυποψίαστους πολίτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο νοσοκομείο ο πρόεδρος του σωματείου εξωτερικών φρουρών Βασίλης Κεφαλάς ο οποίος μιλώντας στο skai.gr κρούει τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια τόσο κρατουμένων όσο και πολιτών.

Επίσης αποκαλύπτει πως σε έρευνα που πραγματοποίησαν εξωτερικοί φρουροί σε άλλο θάλαμο νοσηλείας κρατουμένων βρήκαν επιμελώς κρυμμένα αυτοσχέδια σουβλιά κατασκευασμένα από κομμάτια σίδερου τα οποία κατασκεύασαν κρατούμενοι από την κάσα της μπαλκονόπορτας.

