Κωνσταντίνος Σόμπολ, o νέος πρεσβευτής της Οδησσού στην Ελλάδα

Στις 15 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής και Διορισμού Πρεσβευτών της πόλης της Οδησσού με σκοπό να εκλεγεί ο νέος πρεσβευτής της πόλης σε άλλες χώρες.

Κατά τη συνεδρίαση, εξελέγη ως πρεσβευτής της Οδησσού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη του Πειραιά ο κύριος Κωνσταντίνος Σόμπολ.

Ο δήμαρχος της Οδησσού Γκενάντι Τρουκάνοφ (Gennadiy Trukhanov) έστειλε ανοιχτή επιστολή στον δήμαρχο του Πειραιά κύριο Γιάννη Μώραλη σχετικά με την εκλογή του κυρίου Σόμπολ ο οποίος με τη σειρά του την αποδέχθηκε εγκάρδια.

Σαν πρεσβευτής μεταξύ των δύο πόλεων και κατ’επεκταση των δύο χώρων, θα συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας καθώς και στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας, εμπορικής ανθρωπιστικής και πολιτιστικής.

Τόσο η Οδησσός όσο και ο Πειραιάς είναι μέλη του Διεθνούς Συλλόγου Μαύρης Θάλασσας (IBSC - International Black Sea Club) ο οποίος ιδρύθηκε το 1992 στην Οδησσό και αποτελεί μια μη κυβερνητική οργάνωση με σκοπό την προώθηση εμπορικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών της.

Ο Πειραιάς είναι η τρίτη πόλη που συμμετέχει στο συγκεκριμένο club μετά την Θεσσαλονίκη και την Καβάλα.

Ο κύριος Κωνσταντίνος Σόμπολ (Kostiantyn Sobol) είναι επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης της ναυτιλιακής εταιρείας MB Shipping LTD η οποία έχει διεθνή παρουσία στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών ξηρού φορτίου και παράλληλα είναι σημαντικό μέλος του Odessa Business Club που σαν σκοπό έχει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως ο κύριος Σόμπολ έχει ενεργή παρουσία σε διάφορες φιλανθρωπίες.

Έχοντας επισκεφτεί πολλές φορές την Ελλάδα κατά το παρελθόν, αποφάσισε πριν περίπου δύο χρόνια να εγκατασταθεί και να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μόνιμα στη χώρα μας και να συμβάλλει τα μέγιστα τόσο στην τοπική όσο και στην εγχώρια οικονομία.

Η πρώτη του έδρα ήταν η Σαλαμίνα, όπου δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με τους κατοίκους και επιχειρηματίες του νησιού όπως ο κύριος Ευάγγελος Δημητριάδης, οι οποίοι τον καλωσόρισαν, τον υποστήριξαν και του προσέφεραν πλήρη βοήθεια στη μετεγκατάστασή του.

Η επισημοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, θα γίνει τις επόμενες μέρες όπου και θα εγκατασταθεί στην πόλη του Πειραιά ένα μνημείο που χρηματοδοτήθηκε από τον κύριο Κωνσταντίνο Σόμπολ, μια άγκυρα σε σχήμα καρδιάς η οποία συμβολίζει την αδελφοποίηση μεταξύ των δύο πόλεων.

Πηγή: skai.gr

