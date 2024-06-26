Λογαριασμός
Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής για σπουδαστές σε ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

Όπως ανακοινώθηκε, στις φετινές εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ανέρχεται στους 1557.

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για σπουδαστές σε ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) αναρτήθηκε και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://geetha.mil.gr/sympliromatiki-prokiryxi-diagonismoy-epilogis-spoydaston-trion-ton-anotaton-stratiotikon-ekpaideytikon-idrymaton-asei-kai-ton-anoteron-stratiotikon-scholon-ypaxiomatikon-assy-akadimaikoy-etoys-2024-25/

Πηγή: skai.gr

ΓΕΕΘΑ
