Ανοίγει ο κύκλος των υπόπτων για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων καθώς ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης που διενεργεί την έρευνα, έχει καλέσει, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δύο άτομα ως υπόπτους σε κατάθεση για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Οι δύο κληθέντες ως ύποπτοι, οι ιδιότητες των οποίων δεν διευκρινίζονται από δικαστικές πηγές, πήραν προθεσμία και αναμένεται να παράσχουν εξηγήσεις την επόμενη εβδομάδα.

Πάντως, από τις ίδιες πηγές διευκρινίζεται ότι ανάμεσα στους κληθέντες δεν ανήκει ο δικηγόρος Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος κλήθηκε ήδη ως μάρτυρας.

Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αντεισαγγελέας Αχιλλέας Ζήσης πρόκειται να καλέσει και άλλους σε εξηγήσεις ως υπόπτους καθώς η έρευνα του βρίσκεται σε τελικό στάδιο προκειμένου να συντάξει πόρισμα το οποίο και θα καταθέσει για τελική κρίση στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Ο κ. Ζήσης ήδη έχει λάβει σύμφωνα με πληροφορίες καταθέσεις από 40 μάρτυρες, ενώ έχει αποδεχθεί απαντήσεις από όλα τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής που είχαν αποστείλει για την υπόθεση οι εισαγγελικές αρχές σε αλλοδαπές αρχές.

Οι εισαγγελικές ενέργειες των τελευταίων ημερών, δηλώνουν ότι η υπόθεση βρίσκεται προς το τέλος της έρευνας καθώς ήδη πλησιάζει ο χρόνος να συμπληρωθούν δύο χρόνια από τις καταγγελίες περί παρακολουθήσεων που υπέβαλε τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλα άτομα.



