Eντοπίστηκε και συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, απογευματινές ώρες χθες, Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, στο κέντρο της Αθήνας, 51χρονος διεθνώς διωκόμενος αλλοδαπός, ως μέλος εγκληματικής ομάδας που διαπράττει κλοπές,

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, η περαιτέρω διερεύνηση των οποίων οδήγησε στον εντοπισμό του σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας μαζί με ακόμη -14- άτομα, τα οποία και προσήχθησαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Όπως προέκυψε σε βάρος του 51χρονου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία, ενώ για την ταυτοποίησή του συνέδραμε το Τμήμα INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς κατά τον έλεγχο επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο με διαφορετικά στοιχεία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη ένα από τα ανωτέρω καθώς κατείχε παράνομα πιστόλι με δύο γεμιστήρες με -15- φυσίγγια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα καθώς και απείθεια, διότι αρνήθηκε να δακτυλοσκοπηθεί.

Περαιτέρω, για έτερο προσαχθέντα, διαπιστώθηκε ότι στερείται έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα και σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία της διοικητικής απέλασης. Κατά την εν λόγω διαδικασία, αρνήθηκε να προβεί σε δακτυλοσκόπηση και για το λόγο αυτό συνελήφθη για απείθεια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

