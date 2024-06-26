Για την Παρασκευή 28 Ιουνίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές η δίκη του δημοσιογράφου που καταγγέλθηκε για ενδοοικογενειακή βία, ο οποίος θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση του Αυτοφώρου αφορά την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής κατά συρροή που του απήγγειλε ο Εισαγγελέας μετά την καταγγελία της συντρόφου του, επίσης δημοσιογράφου.

Το δικαστήριο θα καλέσει να καταθέσουν στη δίκη τόσο τη σύντροφο όσο και την εν διαστάσει σύζυγο του κατηγορούμενου, οι οποίες τον καταγγέλλουν για περιστατικά βίας. Παράλληλα οι δύο γυναίκες θα ενημερωθούν για το αίτημα ποινικής διαμεσολάβησης που υπέβαλε ο δημοσιογράφος.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης αφορά μόνο πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας και εκκινεί εφόσον ο κατηγορούμενος δηλώσει ανεπιφύλακτα ότι δεν θα πράξη βίας εντός της οικογένειας , ότι θα μετοικήσει σε περίπτωση συνοίκησης αν ζητηθεί από το θύμα, να παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό- θεραπευτικό πρόγραμμα κ.α. Αν ευοδωθεί η όλη ενέργεια, με τη συμφωνία όλων των μερών και την έκδοση σχετικών διατάξεων της Δικαιοσύνης, τότε ο κατηγορούμενος οφείλει να συμμορφωθεί προς τους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης για χρονικό διάστημα τριών ετών. Η διαδικασία τότε ολοκληρώνεται και στη συνέχεια εξαλείφεται η ποινική αξίωση της πολιτείας για το έγκλημα που αφορά η διαμεσολάβηση.

Για τον δημοσιογράφο έχει εκκινήσει προκαταρκτική εξέταση η Εισαγγελία σχετικά με προγενέστερα περιστατικά που καταγγέλονται σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

