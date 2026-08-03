Σε δύο βασικές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η πρώτη, όπως εξηγεί η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα. Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βόρειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.

Όπως υπογραμμίζεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και σήμερα το πρωί, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr επισημαίνει ότι η σημερινή εικόνα δεν αφορά νέα εκτίμηση καμένης έκτασης, αλλά την καταγραφή των ενεργών εστιών κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Επισυνάπτεται εικόνα του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τις ενεργές εστίες πυρκαγιάς το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 στις 08:30 στη Δυτική Αττική, όπως προκύπτουν από δορυφορικά δεδομένα. Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών.

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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