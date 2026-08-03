Φιλ Κόλινς: Η προσωπική μου ζωή είναι ναρκοπέδιο – Οι 3 γάμοι και η επιθυμία να ερωτευτεί

Για την πολυτάραχη προσωπική του ζωή και τους τρεις γάμους του μίλησε ο Φιλ Κόλινς, αποκαλύπτοντας ότι, παρά τις απογοητεύσεις που έχει βιώσει, θα ήθελε να ερωτευτεί ξανά.

Σε συνέντευξή του στους «Sunday Times», ο 75χρονος βραβευμένος με Grammy μουσικός χαρακτήρισε την προσωπική του ζωή «ναρκοπέδιο», ανατρέχοντας στους γάμους, τις απιστίες και τους δύσκολους χωρισμούς που βρέθηκαν για χρόνια στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Ο πρώτος γάμος και οι συνεχείς περιοδείες

Ο Φιλ Κόλινς παντρεύτηκε για πρώτη φορά την Άντρεα Μπερτορέλι. Όπως εξήγησε, οι συνεχείς διεθνείς περιοδείες του με τους Genesis δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους. Η Άντρεα διατηρούσε δεσμό με τον διακοσμητή του σπιτιού τους, γεγονός που οδήγησε τελικά στη διάλυση του γάμου τους.

Ο μουσικός παραδέχτηκε ότι εκείνη την εποχή αισθανόταν υποχρεωμένος να μην απογοητεύσει τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, αρνούμενος να περιορίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Ένιωθα ότι είχα καθήκον απέναντι στα παιδιά του συγκροτήματος να μην είμαι αυτός που θα έλεγε ότι δεν μπορούσε να πάει τρεις φορές στην Αμερική, δύο φορές στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία», ανέφερε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ένιωθε θυμό και απογοήτευση επειδή θεωρούσε πως η σύζυγός του δεν έδειχνε την απαραίτητη κατανόηση.

Two years ago, he lay on his deathbed in a Swiss hospital. Now the mega-selling singer is open to the idea of a fourth wife. ‘I’d love to be in love again,’ he tells Decca Aitkenhead https://t.co/1jUT5OgL9K — The Times and Sunday Times (@thetimes) August 2, 2026

Ο δεύτερος γάμος και το περιβόητο φαξ

Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την Τζιλ Τάβελμαν, με την οποία απέκτησε την κόρη του, ηθοποιό Λίλι Κόλινς. Η σχέση τους διήρκεσε 12 χρόνια, μέχρι που ο μουσικός ερωτεύτηκε την τότε 21χρονη μεταφράστρια Οριάν Σεβέι. Ο χωρισμός τους έγινε ιδιαίτερα επεισοδιακός, καθώς ένα οργισμένο φαξ πέντε σελίδων, το οποίο είχε στείλει ο Κόλινς στην Τζιλ, διέρρευσε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun».

Η επανασύνδεση που κατέληξε σε νέο γάμο

Η Οριάν Σεβέι έγινε η τρίτη σύζυγος του Φιλ Κόλινς, όμως επτά χρόνια αργότερα το ζευγάρι χώρισε. Οι δυο τους επανασυνδέθηκαν έξι χρόνια μετά το διαζύγιό τους και εγκαταστάθηκαν μαζί στη Φλόριντα. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο μουσικός πληροφορήθηκε ότι εκείνη είχε παντρευτεί άλλον άνδρα στο Λας Βέγκας.

Ο Κόλινς εμφανίστηκε αρχικά διστακτικός να αναφερθεί στις λεπτομέρειες της υπόθεσης. «Δεν ξέρω αν θέλω να μπω σε αυτό», είπε, προτού αποκαλύψει ότι η πρώην σύζυγός του περνούσε πολύ χρόνο στο Λας Βέγκας και είχε αγοράσει σπίτι στην περιοχή. «Πίστευα ότι ήταν για επαγγελματικούς λόγους. Νομίζω ότι ένα μέρος ήταν, αλλά σίγουρα όχι όλο», πρόσθεσε.

«Θα ήθελα να ερωτευτώ ξανά»

Παρά την ταραχώδη ιστορία των προσωπικών του σχέσεων, ο Φιλ Κόλινς δήλωσε ότι δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να βρει ξανά τον έρωτα. «Θα ήθελα πολύ να ερωτευτώ ξανά. Θα ήθελα μια σχέση», εξομολογήθηκε. Ο μουσικός συμπλήρωσε ότι του λείπουν ακόμη και οι πιο απλές στιγμές συντροφικότητας: «Να φιλήσω κάποιον, για παράδειγμα. Ξέρετε, πολύ βασικά πράγματα».

Πηγή: skai.gr

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