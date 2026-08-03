Πάμελα Άντερσον: «Είχα περισσότερα να δώσω, αλλά εγκλωβίστηκα στην εικόνα μου»

Για τη νέα περίοδο που διανύει στην καριέρα της, αλλά και για την αίσθηση ότι στα πρώτα της βήματα εγκλωβίστηκε σε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα, μίλησε η Πάμελα Άντερσον. Σε συνέντευξή της στη «Vogue», η 59χρονη ηθοποιός δήλωσε ευγνώμων που γνωστοί σκηνοθέτες, αρκετοί από τους οποίους προέρχονται από τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, επιθυμούν πλέον να συνεργαστούν μαζί της.

Η ίδια χαρακτήρισε τη σημερινή φάση της πορείας της ως μια απρόσμενη δεύτερη ευκαιρία, την οποία δεν θεωρεί καθόλου δεδομένη. «Αισθάνομαι πολύ τυχερή, επειδή ήταν μια ενδιαφέρουσα διαδρομή, από το Broadway μέχρι το “The Last Showgirl”. Δεν θεωρώ δεδομένο ότι έχω την ευκαιρία να το κάνω ξανά», ανέφερε.

Η Άντερσον έκανε το ντεμπούτο της στο Broadway το 2022, υποδυόμενη τη Ρόξι Χαρτ στο μιούζικαλ «Chicago», μια ερμηνεία που της χάρισε βραβείο Playbill. Το 2025 ακολούθησε η υποψηφιότητά της για Χρυσή Σφαίρα, χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «The Last Showgirl» της Κόπολα, η οποία αποτέλεσε κομβικό σημείο για την επανεκκίνηση της καριέρας της.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να αποδέχεται κάθε πρόταση που δέχεται, αλλά να αξιοποιεί με προσοχή τις ευκαιρίες που της δίνονται. «Ποιος ξέρει; Μπορεί όλο αυτό να τελειώσει αύριο», σχολίασε. Σύμφωνα με την Πάμελα Άντερσον, αυτή η νέα περίοδος της δίνει την ευκαιρία να ασχοληθεί με τη δημιουργική δουλειά που ήθελε εδώ και χρόνια να κάνει. «Είναι κρίμα που δεν ένιωθα ότι είχα συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές μου», δήλωσε.

Η Άντερσον έγινε ευρέως γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν εντοπίστηκε στις εξέδρες ενός αγώνα καναδικού ποδοσφαίρου και λίγο αργότερα εξασφάλισε τον ρόλο που την καθιέρωσε στη σειρά «Baywatch». Η χαρακτηριστική εικόνα της στη δημοφιλή σειρά την έκανε παγκόσμιο σύμβολο της ποπ κουλτούρας, ταυτόχρονα όμως περιόρισε, όπως πιστεύει σήμερα, τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπιζε η κινηματογραφική βιομηχανία.

Η θυελλώδης σχέση και ο σύντομος γάμος της με τον ντράμερ των Mötley Crüe, Τόμι Λι, όπως και η κλοπή και δημοσιοποίηση του ιδιωτικού ερωτικού τους βίντεο, μετέτρεψαν την Άντερσον σε μόνιμο θέμα των ταμπλόιντ για πολλά χρόνια.

Η ίδια εκτίμησε ότι τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και οι προσωπικές εξελίξεις, μπορούν να καθορίσουν την πορεία ενός ανθρώπου χωρίς εκείνος να έχει πραγματικά τον έλεγχο.

«Τα μέσα και διάφορα άλλα πράγματα κατευθύνουν πραγματικά τη ζωή σου. Συμβαίνουν πράγματα που μπορούν να σου πάρουν την καριέρα μέσα από τα χέρια», σημείωσε. Έπειτα από δεκαετίες έντονης δημοσιότητας και συνεχούς κριτικής, η Πάμελα Άντερσον δηλώνει ότι έχει πλέον βρει παρηγοριά στους πιο αργούς ρυθμούς και σε έναν απλούστερο τρόπο ζωής.

«Πέρασα από όλα και βγήκα στην άλλη πλευρά. Έχω κάνει τα πάντα: έντονο μακιγιάζ, εντυπωσιακά ρούχα και χτενίσματα, τεράστια γούνινα καπέλα, κορσέδες, ροκ σταρ», ανέφερε. Όπως εξήγησε, αισθάνεται ότι έχει ήδη ζήσει μια μεγάλη, ρομαντική και ιδιαίτερα ταραχώδη ζωή. Σήμερα, όμως, θεωρεί ότι η πιο τολμηρή επιλογή που μπορεί να κάνει είναι να παραμείνει πιστή στον εαυτό της. «Έχω ζήσει πολλή τρέλα. Και ανακάλυψα ότι αυτή τη στιγμή, για εμένα, το να βρίσκομαι απλώς στη φύση και να είμαι ο εαυτός μου είναι μια τολμηρή κίνηση», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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