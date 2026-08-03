Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων 

H ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην Ψάθα, το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος.

Ο χώρος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής ενώ τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Από τους τέσσερις επιβαίνοντες, δύο έχασαν τη ζωή τους, ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής, ενώ οι άλλοι δύο διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά το δυστύχημα, όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην περιοχή καθηλώθηκαν, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, μέχρι νεότερης απόφασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.