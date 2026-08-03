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Μητρικό φίλτρο: Αρκούδα ορμά για να προστατεύσει τα μικρά της από άλλη αρκούδα - Βίντεο

Η ταχύτητα και το απαράμιλλο θάρρος με την οποία κινείται η αρκούδα, προκαλεί δέος, μάλιστα ο «τετράποδος εισβολέας» εμφανίζεται μεγαλύτερος της μητέρας

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Αρκούδα

Μητρικό φίλτρο... Αρκούδα σε δάσος της Κίνας ορμά για να προστατεύσει τα μικρά της από άλλη αρκούδα - εισβολέα.

Η ταχύτητα και το απαράμιλλο θάρρος με την οποία κινείται η αρκούδα, προκαλεί δέος όταν σκέφτεσαι ότι στη θέση της αντίπαλης αρκούδας θα μπορούσε να ήταν άνθρωπος. Μάλιστα ο «τετράποδος εισβολέας» εμφανίζεται πιο μεγαλόσωμος της μητέρας. Ωστόσο, φαίνεται να τρέπεται σε φυγή. 

Σημειώνεται ότι πολλές φορές αρκούδες, και όχι μόνο, επιτίθενται σε ανθρώπους παρερμηνεύοντας κινήσεις τους ως επίθεση ή εισβολή στον χώρο τους. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κίνα αρκούδα
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