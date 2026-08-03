Μητρικό φίλτρο... Αρκούδα σε δάσος της Κίνας ορμά για να προστατεύσει τα μικρά της από άλλη αρκούδα - εισβολέα.

After settling her cubs, a mother bear charged toward an intruder. pic.twitter.com/kq0rkO7r5r August 2, 2026

Η ταχύτητα και το απαράμιλλο θάρρος με την οποία κινείται η αρκούδα, προκαλεί δέος όταν σκέφτεσαι ότι στη θέση της αντίπαλης αρκούδας θα μπορούσε να ήταν άνθρωπος. Μάλιστα ο «τετράποδος εισβολέας» εμφανίζεται πιο μεγαλόσωμος της μητέρας. Ωστόσο, φαίνεται να τρέπεται σε φυγή.

Σημειώνεται ότι πολλές φορές αρκούδες, και όχι μόνο, επιτίθενται σε ανθρώπους παρερμηνεύοντας κινήσεις τους ως επίθεση ή εισβολή στον χώρο τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.