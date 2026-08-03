Η ήπια Fed πιέζει έντονα το δολάριο

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Η αβεβαιότητα γύρω από τη συνεδρίαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα ήταν ασυνήθιστα υψηλή. Τελικά, η Fed δεν αύξησε τα επιτόκια και ο πρόεδρός της, Kevin Warsh, υιοθέτησε ήπιο τόνο, οδηγώντας το δολάριο σε έντονη πτώση και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια υψηλότερα. Οι αγορές αντιδρούν σε αυτό που φαίνεται να αποτελεί απώλεια της αξιοπιστίας της Fed ως προς την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά μακροπρόθεσμων ομολόγων. Το δολάριο έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες έναντι όλων ανεξαιρέτως των βασικών νομισμάτων παγκοσμίως και φαίνεται να έχει εισέλθει σε νέα φάση υποχώρησης έναντι των ευρωπαϊκών νομισμάτων.

Το μακροοικονομικό ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα θα επικεντρωθεί σε μια σειρά ανακοινώσεων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ τον Ιούλιο, με αποκορύφωμα την κρίσιμη μέτρηση για την απασχόληση την Παρασκευή. Κατά τα λοιπά, το ημερολόγιο είναι σχετικά περιορισμένο. Ωστόσο, η φαινομενικά χαλαρή στάση της Fed υπό τον Warsh τόσο απέναντι στον πληθωρισμό όσο και απέναντι στη συνεχιζόμενη άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων έχει σαφώς ανησυχήσει την αγορά ομολόγων. Θα παρακολουθούμε πολύ στενά το μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων των ΗΠΑ, καθώς και την τριμηνιαία ανακοίνωση αναχρηματοδότησης την Τετάρτη, όταν το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει το ύψος των δημοπρασιών ομολόγων για το επόμενο τρίμηνο.

Στερλίνα

Η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε με αισθητά πιο ήπιο τόνο απ’ ό,τι θα μπορούσε να υποδηλώνει η ψηφοφορία 6-3 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων. Η επικοινωνία που συνόδευσε την απόφαση υποδηλώνει ότι θα απαιτηθούν σημαντικές ανοδικές εκπλήξεις στον πληθωρισμό για να μετακινηθούν επιπλέον ψήφοι υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων. Ωστόσο, αυτή η στροφή προς πιο ήπια στάση επισκιάστηκε από τις ειδήσεις της Federal Reserve την προηγούμενη ημέρα. Έτσι, η στερλίνα σταθεροποιήθηκε έναντι του ευρώ και σημείωσε σημαντική άνοδο έναντι του δολαρίου.

Ευρώ

Τα μακροοικονομικά στοιχεία από την Ευρωζώνη την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των αγορών ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Η οικονομική ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο ήταν αισθητά ισχυρότερη από τις προσδοκίες, ενώ ο δομικός πληθωρισμός εξέπληξε ανοδικά, υποδηλώνοντας ότι ο κίνδυνος δευτερογενών επιδράσεων από την άνοδο των τιμών της ενέργειας δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως. Οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν πιθανότητα 90% για αύξηση κατά 25 μ.β., γεγονός που στηρίζει το κοινό νόμισμα και το οδηγεί εκ νέου προς το άνω όριο του πρόσφατου εύρους διακύμανσης.

Δολάριο ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Fed Kevin Warsh είναι σαφώς αποφασισμένος να διαφοροποιηθεί από τους προκατόχους του. Έχει ήδη περιορίσει την επικοινωνία με τις αγορές και έχει δεσμευθεί να την περιορίσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Επιπλέον, άφησε να εννοηθεί ότι θεωρεί πως τα επιτόκια της Fed διαδραματίζουν λιγότερο καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο του πληθωρισμού και φαίνεται να αντιμετωπίζει με άνεση τις συνεχιζόμενες ρευστοποιήσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων των ΗΠΑ, καθώς εκτιμά ότι η άνοδος των αποδόσεων θα λειτουργήσει υπέρ της Fed.

Όποια κι αν είναι η θεωρητική βάση αυτής της προσέγγισης, είναι σαφές ότι ούτε η αγορά συναλλάγματος ούτε η αγορά ομολόγων είναι ικανοποιημένες από αυτή την αλλαγή. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση για την απασχόληση του Ιουλίου. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ανάκαμψη σε σχέση με τα κάπως απογοητευτικά στοιχεία του προηγούμενου μήνα, χωρίς όμως μεταβολή στη γενικότερη τάση μιας αγοράς εργασίας που συνεχίζει να αναπτύσσεται με συγκρατημένο ρυθμό.



Πηγή: skai.gr

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