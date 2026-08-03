Βρετανία: Κίνδυνος ελλείψεων σε τρόφιμα λόγω της ξηρασίας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που πλήττουν τη Βρετανία και η ξηρασία που παρατηρείται σε μεγάλο μέρος της χώρας ενδέχεται να οδηγήσουν σε ελλείψεις σε ορισμένα τρόφιμα, προειδοποιεί η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU).

Οι καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ. Γεωργικές εκτάσεις σε όλη τη χώρα επλήγησαν από πλημμύρες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη σπορά, και τώρα σε πολλές περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, καθώς η άρδευση περιορίζεται λόγω της ξηρασίας.

Είναι η τρίτη φορά που κηρύττεται καθεστώς ξηρασίας τα τελευταία πέντε χρόνια, με τους αγρότες να τονίζουν ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα για τη γεωργία στη Βρετανία. Μάλιστα, οι καλλιεργητές σιταριού λένε ότι η σοδειά τους είναι στο μισό σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και η Αγγλία καταγράφει την πιο πρώιμη συγκομιδή στην ιστορία της, καθώς οι αγρότες αγωνίζονται να διασώσουν ό,τι μπορούν από τα προϊόντα τους.

Σε ορισμένες περιοχές δεν έχει βρέξει για πάνω από ένα μήνα, ενώ έχουν καταρριφθεί πολλά ρεκόρ θερμοκρασιών από τις αρχές του καλοκαιριού.

Ο Τομ Μπράντσο, πρόεδρος της NFU, προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις τροφίμων και ζήτησε από τον πρωθυπουργό να αναλάβει δράση. Μιλώντας στο BBC Radio 4 υποστήριξε ότι οι αγρότες θα πρέπει να λάβουν φορολογικές ελαφρύνσεις για να κατασκευάσουν συστήματα αποθήκευσης νερού στη γη τους, ώστε να προετοιμαστούν για τα επόμενα χρόνια.

«Το κλίμα αλλάζει και στις άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο στις οποίες βασιζόμαστε επί του παρόντος για την παραγωγή τροφίμων και λαχανικών», είπε. «Αισθάνομαι ότι θα υπάρξουν κάποιες ελλείψεις (τροφίμων)».

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη μετεωρολογική υπηρεσία, στην Αγγλία έχει καταγραφεί μόλις το 8% της μέσης βροχόπτωσης για τον Ιούλιο, ο οποίος είναι πιθανό να επιβεβαιωθεί ως ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Την ίδια ώρα, πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι σε Αγγλία και Ουαλία υπόκεινται σε περιορισμούς στη χρήση νερού, με τον ξηρό καιρό να έχει τροφοδοτήσει καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με πιο πρόσφατη αυτή στο Σάφολκ.

Προϊόντα όπως το σιτάρι και το κριθάρι έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, δήλωσε το Συμβούλιο Ανάπτυξης Γεωργίας, προσθέτοντας ότι ο ζεστός καιρός είχε ως αποτέλεσμα την πιο πρώιμη συγκομιδή από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 2006, με πολλούς αγρότες σε όλη τη νότια και ανατολική Αγγλία να ολοκληρώνουν τη συγκομιδή από δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.



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