Ρονάλντο-Τζορτζίνα: Φήμες για πολυτελή γάμο στη Μαδέρα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ετοιμάζονται να παντρευτούν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Μαδέρα, το νησί στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο διάσημος ποδοσφαιριστής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 41χρονος άσος και η 32χρονη σύντροφός του αναμένεται να ανταλλάξουν όρκους στον καθεδρικό ναό του Funchal, προτού μεταβούν μαζί με τους καλεσμένους τους στο πεντάστερο ξενοδοχείο Savoy Palace για τη γαμήλια δεξίωση. Μέχρι στιγμής, πάντως, το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez are set to get married next weekend in Madeira, the Portuguese island where Ronaldo was born and raised.



— @DailyMail pic.twitter.com/ksPZnqq2XY — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 2, 2026

Προηγούμενα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο γάμος θα πραγματοποιούνταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο κτήμα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα. Οι συγκεκριμένες φήμες αμφισβητήθηκαν, ωστόσο, καθώς ο δημοφιλής τουριστικός χώρος παρέμεινε ανοικτός για το κοινό.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί τελικά στον καθεδρικό ναό του Funchal, όπου οι γάμοι συνήθως ξεκινούν μετά τις 15:00. Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι φέρονται να κατευθύνονται στο Savoy Palace, ένα πολυτελές ξενοδοχείο με τέσσερα εστιατόρια και χώρους κατάλληλους για μεγάλες ιδιωτικές εκδηλώσεις. Πηγή ανέφερε ότι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου έχουν ενημερωθεί πως δύο όροφοι και αρκετοί χώροι των μπαρ δεν θα είναι διαθέσιμοι την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η επιλογή του μέρους φέρεται να έχει ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς πρόκειται για τη γενέτειρά του. Ο ποδοσφαιριστής πέρασε εκεί τα παιδικά του χρόνια, μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια με οικονομικές δυσκολίες και μοιραζόμενος το ίδιο δωμάτιο με τα αδέλφια του.

Σε ηλικία 11 ετών εγκατέλειψε τη Μαδέρα για να ενταχθεί στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα για την ποδοσφαιρική του καριέρα. Οι φήμες για τον επικείμενο γάμο ενισχύθηκαν έπειτα από τις πρόσφατες αναρτήσεις του ζευγαριού από την Πορτογαλία. Τόσο ο Ρονάλντο όσο και η Τζορτζίνα έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα φορώντας μεγάλα διαμαντένια δαχτυλίδια.

Πηγή: skai.gr

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