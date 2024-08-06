Σύμη: Επεισόδιο με ταχύπλοο που μετέφερε 21 πρόσφυγες και μετανάστες

Επεισόδιο σημειώθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή Μαραθούντα της Σύμης, με ταχύπλοο σκάφος που νωρίτερα είχε αποβιβάσει πρόσφυγες και μετανάστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο οδηγούς του ταχύπλοου δεν υπάκουσε σε σήμα για να σταματήσει και ακολούθησε καταδίωξη με τον χειριστή του σκάφους να προβαίνει σε επανειλημμένους επικίνδυνους ελιγμούς και απόπειρες εμβολισμού του περιπολικού.

Στη συνέχεια, το Λιμενικό πραγματοποίησε δύο προειδοποιητικές βολές με αρνητικά αποτελέσματα και προχώρησε σε στοχευμένες βολές στη μηχανή του ταχύπλοου, το οποίο ανέκοψε ταχύτητα και πραγματοποίησε αναστροφή χτυπώντας στη δεξιά πλευρά το περιπολικό σκάφος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας εκ του πληρώματος του ταχύπλοου ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σύμης και από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Στην ξηρά εντοπίστηκαν είκοσι ένας (21) αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από το Μποζμπουρούν της Τουρκίας, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 4.500 € έκαστος για τη μεταφορά τους στη Σύμη.

Το ταχύπλοο σκάφος βυθίστηκε.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Λιμενικού: «Τις μεσημβρινές ώρες χθες, περιπολικό σκάφος (ΠΛΣ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας εντόπισε ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος να αποβιβάζει άτομα πλησίον του όρμου Μαραθούντας Σύμης. Το ΠΛΣ προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων για να το ακινητοποιήσει, με αρνητικά αποτελέσματα. Ακολούθησε καταδίωξη με τον χειριστή του Τ/Χ σκάφους να προβαίνει σε επανειλημμένους επικίνδυνους ελιγμούς και απόπειρες εμβολισμού του περιπολικού. Πραγματοποιήθηκαν δύο (02) προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα με αρνητικά αποτελέσματα και εν συνεχεία δύο (02) στοχευμένες βολές στη μηχανή του Τ/Χ. Το ταχύπλοο ανέκοψε ταχύτητα και πραγματοποίησε αναστροφή χτυπώντας στη δεξιά πλευρά του ΠΛΣ, με αποτέλεσμα τη θραύση του αεροθαλάμου του Τ/Χ και την ακινητοποίησή του. Από το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός έχρηζε ιατρικής περίθαλψης λόγω τραύματος και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σύμης και από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν έρευνες από την ξηρά στην περιοχή, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντοπίστηκαν είκοσι ένας (21) αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στην Λιμενική Αρχή της Σύμης. Οι αλλοδαποί είχαν εκκινήσει από Μποζμπουρούν Τουρκίας και είχαν καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 4.500€ έκαστος για τη μεταφορά τους στη Σύμη. Το ταχύπλοο σκάφος βυθίστηκε. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Σύμης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.