Λέρος: Συνελήφθη σε κλειστή δομή αλλοδαπός που καταζητείται για δολοφονία από τις σουηδικές αρχές

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.

Στη σύλληψη 33χρονου διωκόμενου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προέβησαν οι αστυνομικές αρχές στη Λέρο.

Ο αλλοδαπός, μετά από έλεγχο των αστυνομικών στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή προέκυψε ότι διώκετο από τις σουηδικές αρχές για δολοφονία ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Πηγή: ertnews.gr

