Στη σύλληψη 33χρονου διωκόμενου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προέβησαν οι αστυνομικές αρχές στη Λέρο.
Ο αλλοδαπός, μετά από έλεγχο των αστυνομικών στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή προέκυψε ότι διώκετο από τις σουηδικές αρχές για δολοφονία ή σοβαρή σωματική βλάβη.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.
Πηγή: ertnews.gr
