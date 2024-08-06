Στη σύλληψη 33χρονου διωκόμενου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προέβησαν οι αστυνομικές αρχές στη Λέρο.

Ο αλλοδαπός, μετά από έλεγχο των αστυνομικών στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή προέκυψε ότι διώκετο από τις σουηδικές αρχές για δολοφονία ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.