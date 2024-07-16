Στα τουρκικά παράλια διέφυγε ταχύπλοο σκάφος με περίπου 30 με 40 αλλοδαπούς, το οποίο προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο στο ανατολικά της Ρόδου, άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς προσκρούοντας σε σκάφος του Λιμενικού και τραυματίζοντας ένα μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού στη διάρκεια περιπολίας αντιλήφθηκε το ταχύπλοο με τους αλλοδαπούς να πλέει με μεγάλη ταχύτητα, τα ξημερώματα, και χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας, προς τις ανατολικές ακτές της Ρόδου.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το βοηθητικό σκάφος του πλοίου ανοιχτής θαλάσσης που προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων για να το ακινητοποιήσει, με αρνητικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, το ταχύπλοο ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, με τον χειριστή του ταχύπλοου να προβαίνει επανειλημμένα σε επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών και παρά τις ενέργειες αποφυγής, το ταχύπλοο προσέκρουσε στην αριστερή πλευρά του σκάφους του Λιμενικού με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και τον ελαφρύ τραυματισμό στον ώμο ενός στελέχους από το πλήρωμα του. Το στέλεχος του Λιμενικού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εξήλθε του νοσοκομείου. Το ταχύπλοο σκάφος τελικά διέφυγε στα απέναντι τουρκικά παράλια.

Στο μεταξύ, δύο αλλοδαποί ηλικίας 47 και 27 ετών συνελήφθησαν από το Λιμενικό Σώμα καθώς φέρονται ως οι διακινητές 65 αλλοδαπών με ιστιοφόρο στη θαλάσσια περιοχή 12,5 ν.μ. νότια της Θήρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα το ιστιοφόρο είχε ξεκινήσει από τις τουρκικές ακτές με προορισμό την Ιταλία, ενώ οι αλλοδαποί κατέβαλαν έκαστος 6.500 δολάρια, περίπου, για την μεταφορά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

