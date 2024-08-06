Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κορομηλιά Δομοκού την περασμένη Κυριακή, 4 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική, συνελήφθησαν χθες, 5 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Δομοκού, τρεις άνδρες (δύο ημεδαποί ηλικίας 37 και 59 ετών και ένας αλλοδαπός ηλικίας 56 ετών), για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτοδασική έκταση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, στην θέση «Χαλκιόρεμα», στην περιοχή Κορομηλιά, του Δήμου Δομοκού, στην Φθιώτιδα στις 04 Αυγούστου 2024 και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 6.562,50 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

