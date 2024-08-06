Βαλίτσα γεμάτη με ηρωίνη κουβαλούσε σε υπεραστικό λεωφορείο ένα άτομο που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από συντονισμένες ενέργειες, ο δράστης εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, να αποβιβάζεται από υπεραστικό λεωφορείο και σε χειραποσκευή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 3 κιλών και 15 γραμμαρίων. Επίσης, κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

