Ταχύπλοο σκάφος με 17 μετανάστες (13 άνδρες, 3 γυναίκες και 1 ανήλικο), εντοπίστηκε πρώτες πρωινές ώρες από περιπολικό σκάφος του λιμενικού, βορειοδυτικά της Σύμης.

Το ταχύπλοο, που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε από κλιμάκιο χερσαίας επιτήρησης καμερών της λιμενικής Αρχής Σύμης, ενώ οι μετανάστες, που κατά δήλωσή τους είχαν ξεκινήσει από την Ντάτσα της Τουρκίας, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Σύμης.

Από το Λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 46χρονος αλλοδαπός, ως ο χειριστής του ταχυπλόου.

Εξάλλου, ταχύπλοο σκάφος με εννέα μετανάστες (8 άνδρες και 1 γυναίκα) εντοπίστηκε πρωινές ώρες χθες από περιπολικό σκάφος του λιμενικού να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδι της Κω.

Ο χειριστής του ταχυπλόου, στη θέα του περιπολικού σκάφους, αρχικά επιχείρησε αναστροφή και κινήθηκε προς τα τουρκικά παράλια, ενώ στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε.

Όλοι οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στον επιβατηγό λιμάνι της Κω, ενώ από το λιμεναρχείο συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ως διακινητής των μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

