Σε κλίμα συγκίνησης τελείται το μεσημέρι της Δευτέρας η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Το παρών δίνουν πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο μεταξύ των οποίων ο Κώστας Αρζόγλου και ο Σταμάτης Φασουλής, αλλά και του πολιτικού κόσμου: ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Νίκος Παππάς, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η Λούκα Κατσέλη, ο Γιώργος Λιάνης, η Ρένα Δούρου, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Διονύσης Καλαματιανός, τους οποίους υποδέχεται η Έλενα Ακρίτα.

Στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το ΜέΡΑ25.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά – θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Την ανακοίνωση για την κηδεία έκανε η Έλενα Ακρίτα μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση αναφέρει: «Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών. Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.