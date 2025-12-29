Καστοριά: 19χρονη οδηγούσε αυτοκίνητο με πάνω από 28 κιλά κάνναβης - 3 συλλήψεις

Τρία άτομα (μία 19χρονη ημεδαπή και δύο αλλοδαποί, 20 και 34 ετών) συνελήφθησαν, χθες, σε περιοχές της Καστοριάς και της Πέλλας, για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 28 κιλών και 100 γραμμαρίων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Καστοριάς εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τη 19χρονη και συνοδηγό τον 20χρονο, σε περιοχή της Καστοριάς και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, μετέφεραν από κοινού τρεις ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν 26 συσκευασίες με την παραπάνω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Από τη συνέχεια της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι 34χρονος είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο στη 19χρονη και τον 20χρονο, με σκοπό τη διακίνηση-μεταφορά των ναρκωτικών στο εσωτερικό της χώρας. Ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ. εντοπίσθηκε, χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας και ακολούθως, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Εκτός από την παραπάνω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, το οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της οποίας εκτιμάται σε περίπου 224.800 ευρώ, κατασχέθηκε επίσης το αυτοκίνητο και τρία κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

