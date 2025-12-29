Λογαριασμός
Νεκρός εντοπίστηκε 84χρονος στον όρμο Φαλήρου

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα 

ΕΚΑΒ

Νεκρός εντοπίστηκε 84χρονος ημεδαπός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, πλησίον των εκβολών του ποταμού Κηφισού, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το πτώμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

