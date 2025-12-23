Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα, η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα, μητέρα της Έλενας Ακρίτα. Ήταν πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της Σύλβας Ακρίτα, η Έλενα Ακρίτα έγραψε σε ανάρτησή της «Καλή αντάμωση μανούλα».

Η Σύλβα Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας ασχολήθηκε κυρίως με τη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Από τα παιδικά της χρόνια βίωσε τις ανάγκες και τις αγωνίες αυτού του τομέα γι’ αυτό και μεγαλώνοντας η κοινωνική πρόνοια έγινε το αντικείμενο των σπουδών της. Τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και γνωστό συγγραφέα τον γνώρισε όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου υπήρξε ο πρωτεργάτης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Παντρεύτηκαν το 1954 και απέκτησαν την κόρη τους, δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Έλενα Ακρίτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.