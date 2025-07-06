Στη σύλληψη ενός 55χρονου μελισσοκόμου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Αλυκή Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο 55χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση κατά τη διαδικασία καπνίσματος μελισσών και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.860 ευρώ.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Θηβών, ημεδαπός, για εμπρησμό από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση κατά τη διαδικασία καπνίσματος μελισσών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Τ.Κ. Αλυκής, της Δ.Ε. Θίσβης στη Βοιωτία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.859,3 Euro». Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο ανακριτή σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.