Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 55χρονος μελισσοκόμος για την πυρκαγιά στην Αλυκή Βοιωτίας

Συνελήφθη 55χρονος μελισσοκόμος στην Αλυκή Βοιωτίας για εμπρησμό από αμέλεια κατά το κάπνισμα μελισσών, που προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση

Πυροσβεστικό αεροσκάφος κατάσβεσης

Στη σύλληψη ενός 55χρονου μελισσοκόμου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Αλυκή Βοιωτίας. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο 55χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση κατά τη διαδικασία καπνίσματος μελισσών και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.860 ευρώ.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Θηβών, ημεδαπός, για εμπρησμό από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση κατά τη διαδικασία καπνίσματος μελισσών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Τ.Κ. Αλυκής, της Δ.Ε. Θίσβης στη Βοιωτία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.859,3 Euro». Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο ανακριτή σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Πυροσβεστική πρόστιμο Βοιωτία σύλληψη Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark