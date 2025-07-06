Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν το πρωί της Κυριακής στην παραλία του Δισκού, δυτικά του Λέντα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στο βίντεο αναγνώστη του Cretalive, αποτυπώνονται οι στιγμές της αποβίβασης ομάδας μεταναστών στην παραλία, ανάμεσα στον κόσμο που απολάμβανε το κυριακάτικο μπάνιο του.

Οι εικόνες αποτυπώνουν δραματικά την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη με τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες βρίσκονται σε έξαρση.

Οι ταλαιπωρημένοι αλλοδαποί που προσέγγισαν στην πολυσύχναστη παραλία στοιβαγμένοι σε ένα πλοιάριο, πηδούσαν κραυγάζοντας στο νερό για να βγουν στην ακτή, μπροστά στα μάτια των τουριστών και των οικογενειών με τα παιδιά τους που είχαν βρεθεί εκεί για το μπάνιο τους.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.