Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά σε τροχαίο με μηχανή στους Νέους Επιβάτες

Τροχαίο με μηχανή σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, στους Νέους Επιβάτες. O ένας τραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο με μηχανή που εξετράπη της πορείας της σημειώθηκε στο δρόμο Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας λίγο μετά τη μια το μεσημέρι της Κυριακής. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή εξετράπη της πορείας της στο ύψους των Νέων Επιβατών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου με τον έναν από τους αναβάτες- πιθανότατα τον οδηγό- να ειναι σοβαρά τραυματισμένος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη τραυματίες Κυριακή Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark