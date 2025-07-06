Σοβαρό τροχαίο με μηχανή που εξετράπη της πορείας της σημειώθηκε στο δρόμο Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας λίγο μετά τη μια το μεσημέρι της Κυριακής. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή εξετράπη της πορείας της στο ύψους των Νέων Επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου με τον έναν από τους αναβάτες- πιθανότατα τον οδηγό- να ειναι σοβαρά τραυματισμένος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.