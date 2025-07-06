Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολιτική αλλαγή

«Με την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ ξαναπιάνουμε το νήμα της Ιστορίας και κοιτάμε μπροστά. Αισιόδοξα, δυναμικά, προοδευτικά. Μαζί κάνουμε ένα ακόμα άλμα για να δυναμώσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη διαδικασία που διεξάγεται στο ΣΕΦ, ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή ως ελπιδοφόρο μήνυμα όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα αλλά και για τη Δημοκρατία και την προοπτική της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «δεν είναι μάταιος ο αγώνας για πολιτική αλλαγή» και πως «μαζί μπορούμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή, να κάνουμε τη φωνή σας πιο δυνατή, να δώσουμε φωνή σε αυτούς που σήμερα δεν έχουν». «Μαζί μπορούμε να αποδείξουμε ότι η Δημοκρατική Παράταξη με το λόγο της προόδου, της ευθύνης, με τις αξίες και τις ιδέες που δημιουργήθηκε το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να πετύχει αυτό που κάποιοι θεωρούν σήμερα ακατόρθωτο: στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική της ακρίβειας, των ανισοτήτων, των ακριβών ενοικίων, η πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους να ξαναμπεί με τη δική σας σφραγίδα στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας», υπογράμμισε. Υποστήριξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τις χειρότερες πρακτικές που έφεραν τη χώρας μας στη χρεοκοπία» και δεσμεύτηκε ότι εκείνος μαζί με τη νεολαία «θα ταυτιστούμε με τις πολιτικές που θα φέρουν ελπίδα, προοπτική, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

Ρώτησε ποιο πολιτικό σύστημα καλείται να εμπιστευθεί η νέα γενιά, «ένα συντηρητικό πελατειακό πολιτικό σύστημα που στέλνει το μήνυμα: "μην ελπίζεις σε τίποτα αν δεν έχεις κομματικό μέσο, αν δεν είσαι ημέτερος, αν δεν ανήκεις στο ‘σύστημα"». Είπε ότι «αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η σημερινή κυβέρνηση των σκανδάλων, όχι μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά των συνεχιζόμενων σκανδάλων που πλήττουν το κύρος της χώρας και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα».

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι «ένα σκάνδαλο διαρκείας». «Όχι, η ΝΔ δεν αλλάζει, είναι αμετανόητα προσκολλημένη στις λογικές που μας οδήγησαν στις περιπέτειες των μνημονίων», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «με τη δική μας κυβέρνηση η διαφθορά θα είναι ένα κακό παρελθόν. Για μας κανονικότητα είναι η διαφάνεια, η αξιοκρατία για όλους, η δικαιοσύνη και οι ευκαιρίες για όλους και όχι η κοινωνία των ισχυρών του κληρονομικού δικαιώματος». Ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός πάντα παριστάνει τον ανήξερο, δεν απολογείται για τίποτα, πάντα φταίει το παρελθόν ή κάποιοι δίπλα του που λειτουργούν χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η νεολαία ξαναπιάνει το ιστορικό νήμα της και ότι «όπως κάποιοι πίστευαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα μέλλον, έτσι σήμερα λέμε και ότι και το ΠΑΣΟΚ και η νεολαία του έχουν μέλλον απέναντι στη συντήρηση και τη διαπλοκή».

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την αναγκαιότητα μιας νεολαίας με προοδευτική, δημοκρατική πολιτική συνείδηση, συμμετοχή στα κοινά, παρουσία στους χώρους εργασίας και στα πανεπιστήμια, κινηματική δράση, μια νεολαία που θα δώσει τους αγώνες της γενιάς της, δίνοντας ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό αλλά και νέα πνοή στο όραμα της αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών λαών.

Μίλησε για μια νεολαία που πέρασε τη ζωή της από κρίση σε κρίση και γι' αυτό έχει επιπλέον λόγους να βγει μπροστά, μια γενιά «που έχει υποστεί ένα μεγάλο συλλογικό τραύμα, με την τραγωδία των Τεμπών, που δεν συμβιβάζεται με τη χώρα του ‘πάμε και όπου βγει'. Μια γενιά «που αντί για όνειρα μεγαλώνει με τεράστιες δυσκολίες που δεν της αναλογούν: ανεργία, ενοίκια που ανεβαίνουν, μισθούς που δεν φτάνουν, ανισότητες, που καθημερινά της πιπιλίζουν το μυαλό ότι ‘δεν υπάρχει εναλλακτική'». Σημείωσε ότι όμως «αυτή η γενιά είναι εδώ». «Είστε εδώ. Δεν παραιτηθήκατε. Κατεβήκατε στο δρόμο για τα Τέμπη. Φωνάξατε για την κλιματική κρίση, για τα πατριαρχικά στερεότυπα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ειρήνη και την κοινωνική αδικία. Αυτή είναι η νεολαία της σημερινής Ελλάδας που τους απευθύνουμε σήμερα το λόγο», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει μια χώρα που θα λειτουργεί στα πρότυπα των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, με μια νέα και σύγχρονη δημόσια διοίκηση με αξιοκρατία.

Μιλώντας για το διεθνές περιβάλλον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι όλο και περισσότεροι ισχυροί δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο, όλο και περισσότεροι ισχυροί αναθεωρούν τη σύγχρονη Ιστορία, προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποτιμούν τη φιλελεύθερη δημοκρατία. «Το κόμμα μας ήταν ιστορικά στην πρωτοπορία των μεγάλων διεθνών εξελίξεων γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν συμβιβάζεται ούτε με τη βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία ούτε με την εθνοκάθαρση του Νετανιάχου στη Γάζα εις βάρος του παλαιστινιακού λαού», σημείωσε. Τόνισε ότι «αγωνιζόμαστε για δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, όπως άλλωστε και δεν ξεχνάμε την κυπριακή τραγωδία και τη δίκαιη επίλυση που πρέπει να γίνει για να ξανανενωθεί το νησί απέναντι στη βαρβαρότητα του Αττίλα. Δεν δεχόμαστε καμιά συμμετοχή μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στα εξοπλιστικά προγράμματα της ΕΕ».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι για τους σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν «φυσικά φαινόμενα» στην πολιτική, «για εμάς δεν είναι φυσικό φαινόμενο αλλά πολιτική επιλογή οι χαμηλοί μισθοί, όπως το το να μην έχεις πρόσβαση σε φθηνή και ποιοτική στέγη, η δημόσια εκπαίδευση να απαξιώνεται».

Υπογράμμισε ότι η εργασία και η συμπερίληψη βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ και πως γι' αυτό οι θέσεις του αφορούν στην προστασία των εργαζόμενων και ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου, με επανενεργοποίηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και επιστροφή στην Κοινωνική Διαπραγμάτευση για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Επίσης, ριζική πολιτική στο στεγαστικό με το σχέδιο GenRent για να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία για κοινωνική κατοικία, να μπει φρένο στη λεηλασία της ιδιοκατοίκησης από τις τράπεζες και τα funds. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ το κοινωνικό κράτος: δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία. «Στη δημόσια παιδεία με πανεπιστήμια που εμπνέουν, που δίνουν τα εφόδια που χρειάζεστε και όχι εμπορευματοποίηση της παιδείας όπως επιχειρεί η κυβέρνηση της ΝΔ βαφτίζοντας μη κρατικά πανεπιστήμια, κολέγια που προϋπήρχαν στην Ελλάδα». Είπε ότι το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος χρειάζεται δομικές μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει στο επίκεντρο το Εθνικό Απολυτήριο. Σημείωσε ότι το ΕΣΥ δεν μπορεί να υποβαθμίζεται και να υποτιμάται και ότι δεν μπορεί να μην έχει ουσιαστική περιφερειακή διάρθρωση. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για τις κάθε είδους ανισότητες απέναντι στις οποίες είναι το ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι «στόχος μας παραμένει η δημιουργία μιας πραγματικά συμπεριληπτικής δημοκρατίας».

Στέλνοντας μήνυμα πολιτικής συμμετοχής στους νέους είπε ότι μέσω αυτής μπορούν να επιτευχθούν όλο αυτά: «Ναι, να είστε στο TikTok. Ναι, να σχολιάζετε, ποστάρετε, κάνετε stories. Αλλά το story δεν είναι διαβούλευση. Το like δεν είναι ψήφος. Και η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει να μιλάει μόνο με αποστειρωμένα δελτία Τύπου. Χρειαζόμαστε νέα γλώσσα, νέο περιεχόμενο, νέα εμπιστοσύνη. Δεν αρκεί να ‘είμαστε εκεί'. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τη σχέση με τους νέους».

«Τα social media είναι ένα εργαλείο, η μάχη στην κοινωνία είναι ο αγώνας και σε αυτό το μονοπάτι του κοινωνικού αγώνα σας καλώ να περπατήσουμε μαζί», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.